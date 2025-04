Le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, l'assure: son équipe est «plus que capable» de renverser Paris et de filer en finale. Photo: Getty Images

Le Paris Saint-Germain a dominé Arsenal sur le score de 1-0, mardi à Londres, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Déçus, les Londoniens se disent persuadés de pouvoir renverser la tendance au match retour. Côté parisien, on tutoie le rêve d'accrocher la deuxième finale de C1 de l'histoire du club. Réactions.

Mikel Arteta: Arsenal est «plus que capable» de renverser Paris

Arsenal est «plus que capable» de renverser le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de Ligue des champions, a dit l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. «Nous sommes à la mi-temps» des deux confrontations, a tenté de positiver l'Espagnol en conférence d'après-match. «Il faut aller à Paris pour gagner, nous sommes plus que capables de le faire», a-t-il ajouté.

Est-ce que les chances de qualification restent à 50-50? «Je ne connais pas le pourcentage, mais nous avons beaucoup de chances d'être en finale», a-t-il répondu.

William Saliba: Les Gunners devront «montrer du caractère»

«Il va falloir montrer qu'on a du caractère» en demi-finale retour de la Ligue des champions, a affirmé mardi William Saliba, le défenseur français d'Arsenal. «On a perdu le premier match, il y en a un deuxième, il va falloir montrer qu'on a du caractère», a expliqué sur Canal+ l'international français, soulignant que la compétition reine avait déjà connu «beaucoup de choses folles».

«On va essayer de faire la même chose pour ce prochain match», a-t-il dit. «Les 20 premières minutes on a beaucoup souffert (...) On s'est fait un peu manger. On s'est réveillé après mais on n'a pas réussi à égaliser», a admis Saliba. «A 1-0, il ne faut pas qu'on baisse les bras.»

Vitinha: «Un grand travail collectif» du PSG

Le milieu du PSG Vitinha, désigné homme du match, a, lui, jugé que Paris avait fait «un grand travail collectif», s'estimant «heureux de ce résultat». «C'est très difficile de gagner ici, on le pense depuis octobre (défaite 2-0 en phase de ligue, ndlr), mais on a fait un grand match, même si on n'avait pas beaucoup le ballon comme on a d'habitude», a réagi le Portugais au micro de Canal+.

Ce match «montre qu'on est une grande équipe, on défend quand il faut défendre et on attaque quand il faut, il a fallu s'adapter au différentes choses que demandait le match», a-t-il poursuivi. Selon lui, Paris «pouvait marquer plus mais on est heureux de ce résultat, même si ce n'est pas fini, on a fait un grand travail collectif et une grande performance». «On a montré qu'on a l'envie d'aller en finale», a-t-il insisité.