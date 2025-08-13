Ce mercredi, Lucas Chevalier a défendu pour la première fois la cage du Paris Saint-Germain. Lors de la victoire aux tirs au but en Supercoupe de l'UEFA face à Tottenham, l'ancien gardien de Lille ne s'est pas mis en avant. Au contraire.

Lucas Chevalier est clairement fautif sur le deuxième but de Tottenham. Photo: UEFA via Getty Images

Blick Sport

La saison du Paris Saint-Germain n'avait pas encore commencé que déjà, des remous avaient lieu dans les coulisses du club français. Ils étaient dus à un homme en particulier: le portier Gianluigi Donnarumma.

En fin de semaine dernière, le PSG a annoncé la signature d'un nouveau gardien en provenance de Lille, Lucas Chevalier, pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Une décision qui n'a pas plu à l'Italien, l'un des héros de la formation parisienne lors la dernière campagne de Ligue des champions.

En vue de la Supercoupe de l'UEFA face au Tottenham, Donnarumma n'a même pas été retenu dans le groupe. La goutte De trop pour le portier, visiblement poussé vers la sortie par sa direction, qui a informé de son départ dans un message sur Instagram. Pour l'instant, le flou règne autour de la situation.

De Chevalier à écuyer?

Ce mercredi à Udine, c'était donc Lucas Chevalier qui était aligné devant les filets du PSG. Et autant dire que sa prestation n'a pas rassuré les supporters parisiens. S'il est difficile de lui en vouloir sur la première réussite londonienne, la deuxième est clairement pour sa pomme. Sur la tête de Cristian Romero, la main du dernier rempart n'a pas été solide.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que certains fans parisiens montent sur leurs grands chevaux à l'encontre de Chevalier. Les premiers «Donnarumma l'aurait arrêté» sont rapidement apparus sur les réseaux. Heureusement pour lui, le Français s'est légèrement rattrapé lors de la séance de tirs au but, repoussant le pénalty de Micky van de Ven et permettant au club de la capitale de décrocher son troisième titre européen.

Toutefois, le débat autour des gardiens au PSG n'est pas clos, alors que la saison de Ligue 1 débute ce dimanche pour les Parisiens, avec une rencontre face à Nantes. Autant dire que Lucas Chevalier va vouloir réaliser une excellente performance, pour ne pas prendre le risque d'être relégué au rang d'écuyer.