Yann Sommer risque d'avoir beaucoup de travail ce mardi à Munich. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«C'est un sacré défi qui nous attend mardi (21h) contre un Bayern très fort qui, pour moi, est le favori avec le Real Madrid pour la victoire finale», a déclaré Simone Inzaghi en conférence de presse. L'entraîneur des champions d'Italie en titre a balayé l'idée selon laquelle le Bayern se présentait affaibli après une cascade de blessures, dont celle du milieu offensif Jamal Musiala.

«Musiala est un énorme talent, un des meilleurs au monde à son poste, c'est un forfait important pour le Bayern mais dans le même temps quand on voit que pour le remplacer le Bayern peut aligner (Serge) Gnabry et (Thomas) Müller, cela veut bien dire que c'est une très grande équipe», a-t-il estimé.

Simone Inzaghi et Yann Sommer, une équipe qui gagne. Photo: AFP

Le technicien italien en a profité pour faire remarquer qu'il devait lui aussi faire face à des absences importantes sur blessure (Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries) ou suspension (Kristjan Asllani, Joaquin Correa) et composer avec des joueurs de retour de blessure comme son capitaine Lautaro Martinez.

Beaucoup de blessés à l'Inter aussi

«Cela fait deux mois que nous avons des difficultés (en termes d'effectif), que je me retrouve avec 14 ou 15 joueurs», a-t-il rappelé. «Mardi, j'aurais 16 joueurs à disposition, mais on ne parle que des absences du Bayern. Nous avons cinq joueurs qui sont restés à Milan mais personne n'en parle.» Il pourrait également être privé de l'international italien Federico Dimarco, sorti prématurément lors du nul (2-2) chez le promu Parme samedi: «C'est plutôt non que oui pour qu'il joue.»

«Hakan Calhanoglu a pris un coup ce (lundi) matin à l'entraînement, il a mal mais je pense qu'il pourra jouer», a-t-il ajouté.

Son gardien de but Yann Sommer, qui a porté le maillot du Bayern Munich de janvier à juin 2023, a prévenu ses coéquipiers qu'il faudrait faire preuve de «courage et détermination» face au leader de la Bundesliga.

«C'est une équipe qui presse haut, agressive, très forte. Il faudra être compact, communiquer beaucoup et mieux que ce qu'on a fait ces derniers temps», a anticipé le portier suisse.