Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Inter Milan
3
9
9
3
Arsenal FC
3
8
9
4
Borussia Dortmund
3
5
7
5
Manchester City FC
3
4
7
6
Bayern Munich
2
6
6
7
Newcastle United FC
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
FC Barcelone
3
5
6
10
Qarabag FK
2
3
6
11
PSV Eindhoven
3
2
4
12
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
13
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Bruges
2
2
3
14
Sporting CP
2
2
3
16
Eintracht Francfort
2
0
3
17
Liverpool FC
2
0
3
18
Atlético Madrid
3
-1
3
19
Chelsea FC
2
-1
3
20
Galatasaray SK
2
-3
3
21
Atalanta Bergame
2
-3
3
22
SSC Naples
3
-5
3
23
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
24
Juventus Turin
2
0
2
25
Bodo/Glimt
2
0
2
26
Paphos FC
3
-4
2
27
Bayer Leverkusen
3
-5
2
28
AS Monaco
2
-3
1
29
Slavia Prague
2
-3
1
29
Villarreal CF
3
-3
1
31
FC Copenhague
3
-4
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat Almaty
3
-8
1
34
Benfica Lisbonne
3
-5
0
35
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
2
-6
0