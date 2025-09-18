Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
1
4
3
2
Union Saint-Gilloise
1
2
3
3
Bayern Munich
1
2
3
4
Arsenal FC
1
2
3
4
Inter Milan
1
2
3
6
Qarabag FK
1
1
3
7
Liverpool FC
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
10
Borussia Dortmund
1
0
1
11
Juventus Turin
1
0
1
12
Bodo/Glimt
1
0
1
13
Slavia Prague
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
14
Paphos FC
1
0
1
16
AS Monaco
0
0
0
16
Bayer Leverkusen
0
0
0
16
FC Bruges
0
0
0
16
Eintracht Francfort
0
0
0
16
FC Barcelone
0
0
0
16
FC Copenhague
0
0
0
16
Galatasaray SK
0
0
0
16
Kairat Almaty
0
0
0
16
Manchester City FC
0
0
0
16
Newcastle United FC
0
0
0
16
Sporting CP
0
0
0
16
SSC Naples
0
0
0
28
Atlético Madrid
1
-1
0
29
Benfica Lisbonne
1
-1
0
30
Olympique Marseille
1
-1
0
31
Villarreal CF
1
-1
0
32
Chelsea FC
1
-2
0
33
PSV Eindhoven
1
-2
0
34
Ajax Amsterdam
1
-2
0
34
Athletic Bilbao
1
-2
0
36
Atalanta Bergame
1
-4
0