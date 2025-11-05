Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
4
11
12
3
Paris Saint-Germain
4
9
9
4
Inter Milan
3
9
9
5
Real Madrid
4
6
9
6
Liverpool FC
4
5
9
7
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
8
Borussia Dortmund
3
5
7
9
Manchester City FC
3
4
7
10
Sporting CP
4
3
7
11
Newcastle United FC
3
6
6
12
FC Barcelone
3
5
6
13
Chelsea FC
3
3
6
14
Atlético Madrid
4
1
6
15
Qarabag FK
3
1
6
16
Galatasaray SK
3
-1
6
17
PSV Eindhoven
4
2
5
18
AS Monaco
4
-2
5
19
Atalanta Bergame
3
-3
4
20
Eintracht Francfort
4
-4
4
21
SSC Naples
4
-5
4
22
Olympique Marseille
3
2
3
23
Juventus Turin
4
-1
3
24
FC Bruges
3
-2
3
25
Athletic Bilbao
3
-3
3
26
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
27
Bodo/Glimt
4
-3
2
28
Paphos FC
3
-4
2
29
Bayer Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal CF
3
-3
1
33
FC Copenhague
4
-8
1
34
Kairat Almaty
3
-8
1
35
Benfica Lisbonne
3
-5
0
36
Ajax Amsterdam
3
-10
0