DE
FR
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Dès 21:00
Newcastle United FC
Newcastle United FC
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Dès 21:00
Vs
Newcastle United FC
Newcastle United FC
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
Inter Milan
4
10
12
4
Manchester City FC
Manchester City FC
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
4
8
9
7
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
11
FC Barcelone
FC Barcelone
4
5
7
12
Chelsea FC
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting CP
Sporting CP
4
3
7
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
4
-2
7
17
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
20
Paphos FC
Paphos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Bruges
FC Bruges
4
-2
4
23
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
-4
4
24
SSC Naples
SSC Naples
4
-5
4
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
4
-3
2
30
Slavia Prague
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Copenhague
FC Copenhague
4
-8
1
34
Kairat Almaty
Kairat Almaty
4
-9
1
35
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
4
-13
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
mardi
25 novembre 2025 à 21:00
Stade
Marseille, France
Orange Vélodrome
Capacité
67 394
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus