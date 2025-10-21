Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Paris Saint-Germain
2
5
6
4
Inter Milan
2
5
6
5
Arsenal FC
2
4
6
6
Qarabag FK
2
3
6
7
Borussia Dortmund
2
3
4
8
Manchester City FC
2
2
4
9
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
10
Atlético Madrid
2
3
3
11
Newcastle United FC
2
3
3
12
Olympique Marseille
2
3
3
13
FC Bruges
2
2
3
13
Sporting CP
2
2
3
15
Eintracht Francfort
2
0
3
16
FC Barcelone
2
0
3
17
Liverpool FC
2
0
3
18
Chelsea FC
2
-1
3
19
SSC Naples
2
-1
3
20
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
21
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta Bergame
2
-3
3
23
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodo/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal CF
2
-1
1
27
PSV Eindhoven
2
-2
1
28
FC Copenhague
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
AS Monaco
2
-3
1
31
Slavia Prague
2
-3
1
32
Paphos FC
2
-4
1
33
Benfica Lisbonne
2
-2
0
34
Athletic Bilbao
2
-5
0
35
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
2
-8
0