Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
6
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
0
0
0
32
Benfica Lisbonne
1
-1
0
33
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
1
-2
0