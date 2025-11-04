Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Bayern Munich
3
10
9
3
Inter Milan
3
9
9
4
Arsenal FC
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Borussia Dortmund
3
5
7
7
Manchester City FC
3
4
7
8
Newcastle United FC
3
6
6
9
FC Barcelone
3
5
6
10
Liverpool FC
3
4
6
11
Chelsea FC
3
3
6
11
Sporting CP
3
3
6
13
Qarabag FK
3
1
6
14
Galatasaray SK
3
-1
6
15
Tottenham Hotspur FC
3
1
5
16
PSV Eindhoven
3
2
4
17
Atalanta Bergame
3
-3
4
18
Olympique Marseille
3
2
3
19
Atlético Madrid
3
-1
3
20
FC Bruges
3
-2
3
21
Athletic Bilbao
3
-3
3
22
Eintracht Francfort
3
-4
3
23
SSC Naples
3
-5
3
24
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
25
Juventus Turin
3
-1
2
26
Bodo/Glimt
3
-2
2
27
AS Monaco
3
-3
2
28
Slavia Prague
3
-3
2
29
Paphos FC
3
-4
2
30
Bayer Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal CF
3
-3
1
32
FC Copenhague
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat Almaty
3
-8
1
35
Benfica Lisbonne
3
-5
0
36
Ajax Amsterdam
3
-10
0