Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
1
-4
0