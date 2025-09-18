DE
FR
FC Copenhague
FC Copenhague
Dès 18:45
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
FC Copenhague
FC Copenhague
Dès 18:45
Vs
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
1
4
3
2
Union Saint-Gilloise
1
2
3
3
Bayern Munich
1
2
3
4
Arsenal FC
1
2
3
4
Inter Milan
1
2
3
6
Qarabag FK
1
1
3
7
Liverpool FC
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
10
Borussia Dortmund
1
0
1
11
Juventus Turin
1
0
1
12
Bodo/Glimt
1
0
1
13
Slavia Prague
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
14
Paphos FC
1
0
1
16
AS Monaco
0
0
0
16
Bayer Leverkusen
0
0
0
16
FC Bruges
0
0
0
16
Eintracht Francfort
0
0
0
16
FC Barcelone
0
0
0
16
FC Copenhague
0
0
0
16
Galatasaray SK
0
0
0
16
Kairat Almaty
0
0
0
16
Manchester City FC
0
0
0
16
Newcastle United FC
0
0
0
16
Sporting CP
0
0
0
16
SSC Naples
0
0
0
28
Atlético Madrid
1
-1
0
29
Benfica Lisbonne
1
-1
0
30
Olympique Marseille
1
-1
0
31
Villarreal CF
1
-1
0
32
Chelsea FC
1
-2
0
33
PSV Eindhoven
1
-2
0
34
Ajax Amsterdam
1
-2
0
34
Athletic Bilbao
1
-2
0
36
Atalanta Bergame
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Aliyar
Aghayev
Azerbaïdjan
Coup d’envoi
jeudi
18 septembre 2025 à 18:45
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38 000
