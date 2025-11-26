Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
4
10
12
4
Borussia Dortmund
5
6
10
5
Chelsea FC
5
6
10
6
Manchester City FC
5
5
10
7
Paris Saint-Germain
4
9
9
8
Newcastle United FC
5
7
9
9
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool FC
4
5
9
11
Galatasaray SK
5
1
9
12
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
13
Bayer Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting CP
4
3
7
15
FC Barcelone
5
2
7
16
Qarabag FK
5
-1
7
17
Atalanta Bergame
4
-2
7
18
SSC Naples
5
-3
7
19
Olympique Marseille
5
2
6
20
Atlético Madrid
4
1
6
21
Juventus Turin
5
0
6
22
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
23
PSV Eindhoven
4
2
5
24
AS Monaco
4
-2
5
25
Paphos FC
4
-3
5
26
FC Bruges
4
-2
4
27
Eintracht Francfort
4
-4
4
28
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
Benfica Lisbonne
5
-4
3
30
Slavia Prague
5
-6
3
31
Bodo/Glimt
5
-4
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
FC Copenhague
4
-8
1
34
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
4
-9
1
36
Ajax Amsterdam
5
-15
0