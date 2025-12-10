Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern Munich
6
11
15
3
Atalanta Bergame
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Milan
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur FC
6
6
11
10
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City FC
5
5
10
13
Sporting CP
6
4
10
14
FC Barcelone
6
3
10
15
Newcastle United FC
5
7
9
16
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Bayer Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabag FK
5
-1
7
22
SSC Naples
5
-3
7
23
Juventus Turin
5
0
6
24
Paphos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
FC Bruges
5
-5
4
28
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
FC Copenhague
5
-7
4
30
Eintracht Francfort
6
-8
4
31
Benfica Lisbonne
5
-4
3
32
Slavia Prague
6
-9
3
33
Bodo/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
5
-15
0