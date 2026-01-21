Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
7
18
21
2
Real Madrid
7
11
15
3
Bayern Munich
6
11
15
4
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
5
Paris Saint-Germain
7
10
13
6
Sporting CP
7
5
13
7
Manchester City FC
7
4
13
8
Atalanta Bergame
6
2
13
9
Inter Milan
7
6
12
10
Atlético Madrid
6
3
12
11
Liverpool FC
6
3
12
12
Borussia Dortmund
7
4
11
13
Newcastle United FC
6
7
10
14
Chelsea FC
6
5
10
15
FC Barcelone
6
3
10
16
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
6
0
9
19
Bayer Leverkusen
7
-4
9
20
AS Monaco
7
-6
9
21
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Olympiakos
7
-5
8
23
SSC Naples
7
-5
8
24
FC Copenhague
7
-6
8
25
Qarabag FK
6
-3
7
26
FC Bruges
7
-5
7
27
Bodo/Glimt
7
-2
6
28
Benfica Lisbonne
6
-2
6
29
Paphos FC
6
-5
6
30
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
31
Ajax Amsterdam
7
-12
6
32
Athletic Bilbao
6
-5
5
33
Eintracht Francfort
6
-8
4
34
Slavia Prague
6
-9
3
35
Villarreal CF
7
-10
1
36
Kairat Almaty
7
-14
1