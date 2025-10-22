DE
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Inter Milan
Inter Milan
3
9
9
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
8
9
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
5
Manchester City FC
Manchester City FC
3
4
7
6
Bayern Munich
Bayern Munich
2
6
6
7
Newcastle United FC
Newcastle United FC
3
6
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
9
FC Barcelone
FC Barcelone
3
5
6
10
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
11
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
2
4
12
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
13
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Bruges
FC Bruges
2
2
3
14
Sporting CP
Sporting CP
2
2
3
16
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Atlético Madrid
Atlético Madrid
3
-1
3
19
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
21
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
-3
3
22
SSC Naples
SSC Naples
3
-5
3
23
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
24
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
25
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
2
0
2
26
Paphos FC
Paphos FC
3
-4
2
27
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
28
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
29
Slavia Prague
Slavia Prague
2
-3
1
29
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
31
FC Copenhague
FC Copenhague
3
-4
1
32
Olympiakos
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty
3
-8
1
34
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
3
-5
0
35
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Espagne
Coup d’envoi
mercredi
22 octobre 2025 à 21:00
Stade
Bergame, Italie
Gewiss Stadium
Capacité
24 950
