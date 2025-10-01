Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Inter Milan
2
5
6
4
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
5
Paris Saint-Germain
1
4
3
6
Atlético Madrid
2
3
3
7
Olympique Marseille
2
3
3
8
Sporting CP
1
3
3
9
FC Bruges
2
2
3
10
Union Saint-Gilloise
1
2
3
11
Arsenal FC
1
2
3
12
Manchester City FC
1
2
3
13
Qarabag FK
1
1
3
14
FC Barcelone
1
1
3
15
Eintracht Francfort
2
0
3
16
Liverpool FC
2
0
3
17
Chelsea FC
2
-1
3
18
Galatasaray SK
2
-3
3
19
Atalanta Bergame
2
-3
3
20
Bodo/Glimt
2
0
2
21
Borussia Dortmund
1
0
1
22
Juventus Turin
1
0
1
23
Bayer Leverkusen
1
0
1
24
FC Copenhague
1
0
1
25
Olympiakos
1
0
1
26
Slavia Prague
2
-3
1
27
Paphos FC
2
-4
1
28
Newcastle United FC
1
-1
0
29
Villarreal CF
1
-1
0
30
Benfica Lisbonne
2
-2
0
31
PSV Eindhoven
1
-2
0
32
Athletic Bilbao
1
-2
0
32
SSC Naples
1
-2
0
34
AS Monaco
1
-3
0
35
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
2
-8
0