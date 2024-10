Leverkusen accroché Brest n'en finit pas de surprendre en Champions League

Brest et le Bayer Leverkusen ont fait 1-1 lors de la 3e journée de la Champions League. Les deux clubs totalisent ainsi 7 points et restent bien placés au classement. Edimilson Fernandes et Granit Xhaka sont entrés en jeu en cours de match.