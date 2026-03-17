Les huitièmes de finale retour de la Champions League se disputeront mardi et mercredi soir. Avec eux, s'amènent de nombreuses questions brûlantes.

Davide Malinconico

Les huitièmes de finale retour de la Champions League approchent, et avec leur lot de drames et de spectacle. Qui passera, qui sera éliminé? Et dans quelles circonstances? Voici les questions les plus chaudes avant ces matches décisifs.

Qui gardera les buts du Bayern?

Le gardien qui sera dans les cages du Bayern Munich lors du match retour contre l’Atalanta (mercredi, 21h) reste inconnu. Outre le légendaire gardien Manuel Neuer, Sven Ulreich et le jeune Leon Klanac (19 ans) sont absents pour cause de blessure.

Comme la présence du gardien remplaçant Jonas Urbig est incertaine, le nom du jeune Leonard Prescott (16 ans) a été évoqué en fin de semaine dernière. Une éventuelle apparition du natif de New York serait historique: il deviendrait le plus jeune gardien de l’histoire de la Champions League

Cela se produira-t-il vraiment? Selon Sky Deutschland, Jonas Urbig pourrait se remettre à temps de sa commotion cérébrale. Il a déjà participé à une partie de l’entraînement collectif, même si la décision finale ne sera probablement prise que le jour du match.

Mbappé présent avec le Real Madrid?

Bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid: près d’un mois après sa blessure, la superstar Kylian Mbappé fait son retour dans le groupe et est de nouveau apte, selon l’entraîneur Álvaro Arbeloa. Reste à savoir s’il jouera effectivement lors du match contre Manchester City (mardi, 21h).

Une titularisation semble peu probable, le Français devrait d’abord prendre place sur le banc. Avec une confortable avance de 3-0, Kylian Mbappé représente une arme supplémentaire pour le Real si City venait à se rapprocher au tableau d'affichage.

La dernière chance pour Arne Slot?

L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, vit une saison compliquée avec les Reds. En Premier League, le retard sur le leader Arsenal FC atteint déjà 21 points – et ce, malgré plus de 480 millions d’euros investis cet été. La saison est donc largement en deçà des attentes.

Si les Reds échouent dès les huitièmes de finale de la Champions League contre Galatasaray (mercredi, 21h), la pression pourrait devenir trop forte pour le Néerlandais. Au match aller, les Anglais se sont inclinés 1-0.

Qui réussira une incroyable remontée?

La moitié des duels semblent déjà presque tranchés avant les matches retour. Dans quatre des huit confrontations, une équipe possède trois buts d’avance. Manchester City, Tottenham Hotspur et Chelsea FC auront très fort à faire face au Real Madrid, à l’Atlético de Madrid et au PSG.

Même le Sporting CP est déjà proche de l'élimination, mené 3-0 par Bodø/Glimt. Et les Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji ont eux aussi récemment constaté, avec l’Inter Milan, que les Norvégiens savent parfaitement défendre leur avantage.

Depuis l’introduction de la Ligue des champions moderne (1992/1993), seules quatre équipes ont réussi à renverser un déficit de trois buts ou plus en phase à élimination directe.