Yann Sommer face à Gregor Kobel en Champions League!

Trente-six équipes vont disputer huit matches de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages (top 24). Le Real Madrid affrontera aussi Liverpool et le Bayern affrontera Chelsea et le PSG, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.
Dans le camp suisse, le duel prévu entre l'Inter Milan de Yann Sommer et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel sera intéressant à suivre.
Les matches de la phase de ligue auront lieu entre le 16 septembre et le 28 janvier. Les dates exactes des matches seront connues au plus tard samedi.
L'UEFA a également annoncé jeudi que la finale, qui aura lieu le 30 mai à Budapest se tiendra trois heures plus tôt que d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 18h, contre 21h précédemment.
