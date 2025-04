1/8 Tout risque de changer à nouveau à Dortmund cet été. Photo: Getty Images

Andrea Cattani

Il faut beaucoup de choses pour reléguer au second plan la réception du FC Barcelone en quarts de finale de Champions League. Pourtant, c’est bien ce qui se passe actuellement du côté de Dortmund. Balayé au match aller (4-0) par un Barça impitoyable, le Borussia n’a plus guère d’espoirs de renverser la vapeur. Mais le problème est plus large: sur la pelouse comme en interne, tout vacille.

Un vestiaire en ébullition

Car si l’échec sportif en Champions League est déjà douloureux, c’est surtout la perspective d’un été agité qui occupe les esprits. Les départs en fin de saison se multiplient dans les rumeurs, et certains talents prometteurs n’attendront même pas juin pour faire leurs valises.

Un exemple? L’un des joyaux du club, le jeune Jamie Bynoe-Gittens (20 ans), ne semble plus avoir la cote auprès du coach Niko Kovac. Tout comme Karim Adeyemi (23 ans), l’international allemand, qui peine à retrouver la confiance. Dimanche dernier, lors du Klassiker contre le Bayern (2-2), Gittens est resté scotché sur le banc, tandis qu’Adeyemi n’est entré qu’à la 81e minute.

Pas assez de travail défensif?

Le reproche principal? Un manque d’implication dans le repli défensif. Un péché capital pour Niko Kovac, connu pour sa rigueur tactique. Du côté de la direction, on semble avoir déjà tiré les conclusions: un départ de Bynoe-Gittens est sérieusement envisagé. L’ailier anglais est encore sous contrat jusqu’en 2028, ce qui laisse espérer un joli chèque.

Et Adeyemi? Son avenir s’écrit aussi en pointillés. Celui qui devait incarner le nouveau BVB ne s’est jamais vraiment imposé depuis son arrivée en provenance de Salzbourg.

Un été de grands changements

Derrière ces cas individuels, c’est tout l’effectif du Borussia qui pourrait être chamboulé cet été. Entre envies d’ailleurs, jeunes en disgrâce et pression des résultats, le chantier est immense. Mais en attendant, il reste un match de prestige contre le Barça. Même si, cette fois, tout le monde à Dortmund a déjà la tête ailleurs.

Dortmund perd aussi un joyau de la jeune génération

Un autre candidat très sérieux au départ est Julian Brandt, après six ans en jaune et noir. L'Allemand, qui compte tout de même 48 sélections avec la Mannschaft, traverse cette saison une véritable crise sportive et n'a marqué que 3 buts en 25 matchs de championnat. Les discussions sur une prolongation de contrat sont suspendues et le joueur et son entourage seraient déjà à la recherche d'alternatives pour l'été.

En revanche, Dortmund ne voulait pas voir partir Diego Castel-Branco, mais n'a rien pu faire pour le retenir. L'ailier de 16 ans était considéré comme l'une des grandes promesses d'avenir du centre de formation du BVB. En 21 matches, Diego Castel-Branco a marqué 18 fois. Mais l'adolescent germano-portugais va quitter le Borussia pour Benfica. Un nouveau coup dur pour le moral des supporters de Dortmund, actuellement bien malmené.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dortmund aussi mauvais qu'il y a dix ans ?

Tout cela se déroule dans le contexte d'une saison historiquement faible. En 29 journées de Bundesliga, Dortmund n’a remporté que 12 victoires. Résultat: une modeste huitième place, loin des standards du club. Il faut remonter à dix ans pour retrouver une telle déconvenue au classement final.

Le retard sur la quatrième place – synonyme de qualification pour la prochaine Champions League – est de six points. Un gouffre, à ce stade de la saison. Et une non-qualification pour la C1 aurait des conséquences directes: sur le plan financier d’abord, mais surtout sur la refonte inévitable de l’effectif.

Une dernière étincelle?

Dans ce climat d’incertitudes, les fans du BVB feraient bien de savourer cette soirée de gala contre Barcelone, malgré le score de l’aller. Car elle pourrait marquer la fin d’un cycle, et le dernier grand rendez-vous européen avant un long moment.