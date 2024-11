Les ultras du PSG ont déployé un tifo en faveur de la Palestine

Un tifo a été déployé avant la rencontre par les ultras parisiens. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le Collectif Ultras Paris avait un message à faire passer avant la rencontre de Champions League entre leur équipe et l'Atletico Madrid. Pas un rappel à l'ordre à leurs joueurs, bien mal embarqués dans cette compétition, surtout après la défaite face aux Madrilènes (1-2). Mais de la politique.

Les ultras parisiens ont déployé un immense tifo dans la tribune Auteuil. Dessus, l'inscription «Free Palestine» avec, entre autres, un enfant avec un drapeau du Liban – un pays grandement impacté par le conflit israélo-palestinien.

En dessous du tifo, on pouvait lire: «La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde.» Un message clair de la part des fans du PSG. D'autres banderoles ont ensuite été déployées durant le match comme: «Une guerre oubliée qui tue chaque jour. Free Congo.» ou «La vie d'un enfant à Gaza vaut-elle moins qu'une autre?».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les Parisiens ont finalement déployé un message en faveur de la province de Valence, grandement touchée par les inondations ces derniers jours.

Plus tard dans la soirée, le PSG a communiqué concernant le tifo «Free Palestine», en expliquant ne pas être au courant de la démarche et ne la cautionnant pas. «Le club n'avait pas connaissance du projet d'affichage d'un tel message, écrit le club. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes est – et doit rester – un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade.»