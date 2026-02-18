Voici les joueurs les plus rapides de la Champions League

L'observatoire du football CIES a publié des données sur les vitesses maximales atteintes par les joueur cette saison en Champions League. Manuel Akanji fait partie des défenseurs centraux les plus rapides. Sans surprise, Kylian Mbappé est le plus fainéant de tous.

Petar Djordjevic

Pas aussi rapide qu'Usain Bolt mais suffisamment pour se faire flasher dans une zone 30! L'Observatoire du football du Centre international des sciences du sport (CIES) a publié les dernières données sur les joueurs les plus rapides de la Champions League. Les scientifiques ont ainsi dévoilé les 20 joueurs les plus rapides dans cinq catégories. Et un Suisse, Manuel Akanji fait partie des meilleurs!

Les défenseurs centraux les plus rapides

Le défenseur de l'Inter atteint une vitesse de pointe de 34,18 km/h au cours de la saison actuelle de la Ligue des champions et obtient ainsi la 6e place parmi les défenseurs centraux les plus rapides. La première place est occupée par l'Ouzbek Abdukodir Khusanov de Manchester City avec 35,8 km/h. Il est suivi de Micky van de Ven de Tottenham avec 35,11 km/h et d'Eder Militao du Real Madrid avec 34,61 km/h.

Les latéraux les plus rapides

Dans les couloirs, les choses vont un peu plus vite. Surtout au PSG. Avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les Parisiens occupent respectivement la première et la deuxième place dans cette catégorie. Le Marocain atteint une vitesse de pointe de 36,4 km/h et le Portugais de 36,12 km/h. Derrière, on trouve Nico O'Reilly de Manchester City avec 35,91 km/h.

Les milieux les plus rapides

Au centre du terrain, les joueurs vont en général moins vite que dans les autres positions. Tottenham possède le milieu de terrain central le plus rapide. Quatre joueurs londoniens font partie des 20 joueurs les plus rapides à ce poste. Archie Gray avec 34,82 km/h et Lucas Bergvall avec 33,64 km/h occupent respectivement la première et la troisième position pour les Spurs. Entre les deux, le joueur de Dortmund Felix Nmecha se trouve à la deuxième place avec 34,55 km/h.

Les ailiers les plus rapides

Anthony Gordon de Newcastle a été flashé à la vitesse la plus élevée de tous les joueurs de la saison actuelle de Champions League. L'Anglais a atteint la vitesse de 37,92 km/h lors d'un sprint. Son coéquipier Anthony Elanga est le deuxième plus rapide avec 36,65 km/h. La troisième place est occupée par Carlos Forbs de Bruges. Le Portugais a atteint une vitesse maximale de 35,93 km/h.

Les avant-centres les plus rapides

Kylian Mbappé s'est adjugé la première place parmi les avant-centres. Le Français, qui ne joue que sur sa vitesse, atteint une vitesse maximale de 35,67 km/h. Erling Haaland de City manque de peu le podium avec 34,87 km/h. Il est précédé par Hugo Ekitike de Liverpool, qui occupe la troisième place avec 34,91 km/h, et par Lois Openda de la Juventus, qui se classe deuxième avec 35,16 km/h.

Sans surprise, Kylian Mbappé est le plus paresseux

En plus des vitesses maximales, le CIES évalue également à quel moment les joueurs se déplacent et à quelle vitesse. Il ressort notamment que les avant-centres passent la majeure partie de leur distance à se promener sur le terrain, Kylian Mbappé étant bien évidemment en tête des joueurs les plus fainéants. Le Français parcourt 43,5% de la distance à une vitesse comprise entre 0 et 7 km/h. Il est suivi par Victor Osimhen de Galatasaray avec 41,9% et Luis Suarez du Sporting avec 40,1%.