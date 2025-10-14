DE
«Garantir une visibilité»
Un match d'ouverture en Ligue des champions dès 2027

L'UEFA annonce un changement majeur pour la Ligue des champions à partir de 2027. Le champion en titre ouvrira désormais la saison avec un match à domicile le mardi, tandis que les autres équipes joueront mercredi et jeudi pour maximiser la visibilité.
Publié: il y a 31 minutes
L'UEFA introduit les matches d'ouverture en Ligue des champions. (Archives)
Photo: IMAGO/PsnewZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dès 2027, il y aura un match d'ouverture en Ligue des champions. Comme l'a décidé l'UEFA avec ses clubs, le champion en titre disputera le premier match de la nouvelle saison de la catégorie reine.

Le match que le champion en titre pourra disputer devant son public sera le seul à se dérouler dès mardi, afin de mettre l'accent sur le vainqueur de la saison précédente.

«Garantir une visibilité»

Tous les autres participants ne débuteront la nouvelle saison que mercredi et jeudi, afin de «garantir une visibilité maximale à tous les clubs», selon le communiqué de l'UEFA.

Si cette règle avait été introduite au début de la saison en cours, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, aurait ouvert la plus haute compétition européenne de clubs contre l'Atalanta Bergame au Parc des Princes à Paris, mais les Français, vainqueurs 4-0, n'ont joué que le mercredi - six matches étaient au programme ce jour-là, comme mardi et jeudi.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
5
6
4
Inter Milan
Inter Milan
2
5
6
5
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
6
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
8
Manchester City FC
Manchester City FC
2
2
4
9
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
10
Atlético Madrid
Atlético Madrid
2
3
3
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
2
3
3
12
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
13
FC Bruges
FC Bruges
2
2
3
13
Sporting CP
Sporting CP
2
2
3
15
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
2
0
3
16
FC Barcelone
FC Barcelone
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
19
SSC Naples
SSC Naples
2
-1
3
20
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
21
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
-3
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal CF
Villarreal CF
2
-1
1
27
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-2
1
28
FC Copenhague
FC Copenhague
2
-2
1
29
Olympiakos
Olympiakos
2
-2
1
30
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
31
Slavia Prague
Slavia Prague
2
-3
1
32
Paphos FC
Paphos FC
2
-4
1
33
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
2
-2
0
34
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
