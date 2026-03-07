DE
Blessure au mollet
Neuer rechute après son retour sur le terrain avec le Bayern

Touché mi-février au mollet gauche, le gardien du Bayern Manuel Neuer a rechuté vendredi lors de son retour à la compétition contre Mönchengladbach (4-1) en championnat.
Publié: 16:29 heures
Manuel Neuer est forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions
Photo: Anna Szilagyi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Neuer, gardien du Bayern, a rechuté vendredi lors de son retour à la compétition contre Mönchengladbach (4-1). Blessé au mollet gauche mi-février, sa reprise a été de courte durée. L'Allemand ne disputera donc pas le 8e aller de Ligue des champions contre l'Atalanta mardi à Bergame.

Le capitaine du club munichois, qui aura 40 ans le 27 mars, souffre d'une «petite déchirure musculaire», a annoncé samedi le Bayern. Il va manquer les prochains matches du Bayern, qui n'a pas donné de durée d'indisponibilité. Selon le quotidien allemand Bild, le gardien devrait être absent deux semaines.

Sorti à la mi-temps du match de la 25e journée de Bundesliga vendredi, Neuer est également incertain pour le 8e de finale retour à Munich le mercredi 18 mars. Mardi à Bergame, il sera remplacé par le jeune Jonas Urbig (22 ans), qui a disputé cette saison 11 matches dont huit en Bundesliga et un en Ligue des champions.

Playoffs
Barrages qualificatifs
