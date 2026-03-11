DE
FR

Cartons calculés?
Deux joueurs du Bayern Munich dans le viseur de l’UEFA

Soupçonnés d’avoir provoqué volontairement un carton jaune contre l’Atalanta, Joshua Kimmich et Michael Olise alimentent la polémique. L’UEFA pourrait ouvrir une procédure.
Publié: il y a 21 minutes
1/6
Michael Olise (gauche) et Joshua Kimmich ont-ils délibérément pris un carton jaune?
Photo: IMAGO/Giuseppe Maffia
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Le Bayern Munich a balayé l’Atalanta 6-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré une rencontre largement maîtrisée, la partie suscite des discussions: Joshua Kimmich et Michael Olise ont-ils volontairement provoqué un carton jaune?

À la 77e minute, Olise retarde longuement l’exécution d’un corner, jusqu’à contraindre l’arbitre Espen Eskas à sortir un carton jaune. Six minutes plus tard, la scène se répète, avec d’autres acteurs. Au moment de tirer un coup franc, Kimmich prend énormément de temps, interrompt plusieurs fois son élan et reçoit lui aussi un avertissement.

Kimmich s'énerve

Pourquoi ces gestes? Les deux joueurs se trouvaient sous la menace d’une suspension et manqueront donc le match retour à Munich. Il faut ainsi prendre cela comme une sorte de mesure de précaution pour éviter une suspension plus tard dans la compétition.

Interrogé par la chaîne Prime, le capitaine du Bayern Kimmich nie toute volonté de provoquer un avertissement: «En soi, c’était inutile. Je cherchais simplement une solution de passe, on ne veut pas jouer directement dans le pressing». Le visage fermé, le joueur de 31 ans ajoute: «Je pense que si le joueur adverse ne fonce pas sur moi, il ne sort pas le carton jaune. J’allais justement dégager le ballon. À la fin, c’était trop tard. C’est agaçant».

Son entraîneur Vincent Kompany n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet. «Je ne parle pas des cartons jaunes, la performance était trop bonne aujourd’hui», a déclaré le coach du Bayern. Selon lui, il n’y a pas eu d’entente préalable.

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern, assure n'avoir donné aucun signe.
Photo: Anadolu via Getty Images

Les consultants TV comprennent

Les explications de Kimmich ne convainquent toutefois pas tout le monde. Sur Prime, Mats Hummels, ancien joueur devenu consultant, estime: «Je crois que nous savons tous ce qui s’est passé. J’ai trouvé sa manière de l’expliquer très bonne». Il ajoute avoir lui-même connu une situation similaire, sans réussir à provoquer l’avertissement.

Un problème que l’ancien joueur de Mönchengladbach Christoph Kramer dit ne pas avoir connu: «Franchement, ce n’était pas si difficile. J’ai dit à l’arbitre: “J’ai besoin d’un carton jaune. On fait ça proprement ou pas?”» Il raconte avoir ensuite bousculé son adversaire pour obtenir la sanction.

Le précédent Ramos

Cette stratégie pourrait toutefois se retourner contre Kimmich et Olise. En 2019, Sergio Ramos, alors au Real Madrid, avait volontairement provoqué un carton jaune lors du match aller contre l’Ajax Amsterdam, laissant entendre que le geste était calculé. L’UEFA avait alors décidé de lui infliger un match de suspension supplémentaire.

Cette sanction n’avait finalement pas eu d’incidence sur la suite de la compétition: sans son défenseur, le Real avait perdu le match retour 4-1 et avait été éliminé. Un scénario qui ne devrait toutefois pas se reproduire avec le Bayern.

Pour l’instant, l’UEFA n’a encore rien communiqué. L’affaire devrait cependant être examinée. Si l’instance estime que les avertissements ont été provoqués intentionnellement, Kimmich et Olise pourraient également manquer le match aller des quarts de finale.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus