Deux joueurs du Bayern Munich dans le viseur de l’UEFA

Andri Bäggli

Le Bayern Munich a balayé l’Atalanta 6-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré une rencontre largement maîtrisée, la partie suscite des discussions: Joshua Kimmich et Michael Olise ont-ils volontairement provoqué un carton jaune?

À la 77e minute, Olise retarde longuement l’exécution d’un corner, jusqu’à contraindre l’arbitre Espen Eskas à sortir un carton jaune. Six minutes plus tard, la scène se répète, avec d’autres acteurs. Au moment de tirer un coup franc, Kimmich prend énormément de temps, interrompt plusieurs fois son élan et reçoit lui aussi un avertissement.

Kimmich s'énerve

Pourquoi ces gestes? Les deux joueurs se trouvaient sous la menace d’une suspension et manqueront donc le match retour à Munich. Il faut ainsi prendre cela comme une sorte de mesure de précaution pour éviter une suspension plus tard dans la compétition.

Interrogé par la chaîne Prime, le capitaine du Bayern Kimmich nie toute volonté de provoquer un avertissement: «En soi, c’était inutile. Je cherchais simplement une solution de passe, on ne veut pas jouer directement dans le pressing». Le visage fermé, le joueur de 31 ans ajoute: «Je pense que si le joueur adverse ne fonce pas sur moi, il ne sort pas le carton jaune. J’allais justement dégager le ballon. À la fin, c’était trop tard. C’est agaçant».

Son entraîneur Vincent Kompany n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet. «Je ne parle pas des cartons jaunes, la performance était trop bonne aujourd’hui», a déclaré le coach du Bayern. Selon lui, il n’y a pas eu d’entente préalable.

Les consultants TV comprennent

Les explications de Kimmich ne convainquent toutefois pas tout le monde. Sur Prime, Mats Hummels, ancien joueur devenu consultant, estime: «Je crois que nous savons tous ce qui s’est passé. J’ai trouvé sa manière de l’expliquer très bonne». Il ajoute avoir lui-même connu une situation similaire, sans réussir à provoquer l’avertissement.

Un problème que l’ancien joueur de Mönchengladbach Christoph Kramer dit ne pas avoir connu: «Franchement, ce n’était pas si difficile. J’ai dit à l’arbitre: “J’ai besoin d’un carton jaune. On fait ça proprement ou pas?”» Il raconte avoir ensuite bousculé son adversaire pour obtenir la sanction.

Le précédent Ramos

Cette stratégie pourrait toutefois se retourner contre Kimmich et Olise. En 2019, Sergio Ramos, alors au Real Madrid, avait volontairement provoqué un carton jaune lors du match aller contre l’Ajax Amsterdam, laissant entendre que le geste était calculé. L’UEFA avait alors décidé de lui infliger un match de suspension supplémentaire.

Cette sanction n’avait finalement pas eu d’incidence sur la suite de la compétition: sans son défenseur, le Real avait perdu le match retour 4-1 et avait été éliminé. Un scénario qui ne devrait toutefois pas se reproduire avec le Bayern.

Pour l’instant, l’UEFA n’a encore rien communiqué. L’affaire devrait cependant être examinée. Si l’instance estime que les avertissements ont été provoqués intentionnellement, Kimmich et Olise pourraient également manquer le match aller des quarts de finale.