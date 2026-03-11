Arsenal s'en sort très bien à Leverkusen

Le Bayer Leverkusen et Arsenal se sont quittés sur un match nul (1-1) en huitième de finale aller de Ligue des champions. La qualification se jouera mardi prochain à Londres.

AFP Agence France-Presse

Dans six jours, les hommes de Mikel Arteta devront afficher un visage plus conquérant et seront dans l'obligation de s'imposer sur leur pelouse de l'Emirates, pour passer en quarts de finale d'une compétition dont ils font figure de favoris après leurs huit victoires en huit matches pendant la phase de groupe.

Mercredi soir, Arsenal s'en est remis à deux de ses entrants en jeu en fin de seconde période, Noni Madueke et Kai Havertz. Le premier a provoqué un penalty très généreusement accordé par l'arbitre de la rencontre, le Turc Umut Meler, sur une faute de Malik Tillman, avec un très léger contact dans son tacle dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas été appelé pour aller revoir par lui même les images et a maintenu sa décision. Kai Havertz a transformé le penalty pour éviter à Arsenal une première défaite cette saison en C1.

Formé dans les équipes de jeunes de Leverkusen, Havertz n'a pas célébré son but, lui qui a passé quatre saisons chez les pros du Bayer 04 de 2016 à 2020, avant de partir pour Londres, d'abord à Chelsea où il a remporté la C1 en 2021, puis à Arsenal, qu'il a rejoint à l'été 2023. Moins flamboyant que les saisons précédentes avec l'entraîneur Xabi Alonso, Leverkusen est toutefois capable de coups d'éclat cette saison, avec notamment une victoire lors de la phase de groupe de la C1 sur la pelouse de Manchester City (2-0), quand Pep Guardiola avait aligné une équipe réserve avant de se raviser en seconde période.

Arsenal pris sur corner

Mais mercredi soir, Mikel Arteta a bien aligné sur la pelouse de Leverkusen son équipe type, avec Eberechi Eze qui a pris la place de Martin Odegaard, blessé, pour mener le jeu londonien au milieu de terrain. Dominateurs pendant les vingt premières minutes de la rencontre, les coéquipiers de Bukayo Saka ont trouvé la barre transversale de Janis Blaswich par Gabriel Martinelli, à la conclusion d'un mouvement rapide entre Saka, Jurrien Timber, Gyökeres et Eze.

Mais c'est ensuite le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904) qui a pris le contrôle de la rencontre, ouvrant logiquement la marque en tout début de seconde période. Au retour des vestiaires, Leverkusen a pris Arsenal à son propre jeu, sur un corner parfaitement tiré par l'Espagnol Alejandro Grimaldo, qui a trouvé trouvé au second poteau son capitaine Robert Andrich (46e).

L'entrée de Noni Madueke à la place d'un Saka transparent à l'heure de jeu a un peu dynamisé l'animation offensive d'Arsenal, mais les attaques des Gunners ont manqué de rythme pour déstabiliser la défense de Leverkusen. Même sur les coups de pieds arrêtés, force de l'équipe londonienne cette saison, le gardien de Leverkusen n'a guère été inquiété.