DE
FR

Deux gros duels en perspective
Découvrez les affiches des 8es de finale en Ligue des champions

Le PSG, tenant du titre, affrontera Chelsea en 8es de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort à Nyon a aussi réservé un choc entre le Real Madrid et Manchester City.
Publié: il y a 8 minutes
1/2
Premier de la phase de la ligue, Arsenal sera opposé au Bayer Leverkusen.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Real Madrid et Manchester City se connaissent par coeur: les deux clubs ont été aux prises lors des quatre précédentes éditions de la compétition. Les Espagnols ont remporté la double confrontation trois fois (demi-finale 2022, quart de finale 2024 et barrage 2025), alors que les Anglais avaient remporté la demi-finale 2023. Un des grands candidats au titre prendra donc la porte cette saison dès les 8es de finale.

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain se mesurera à Chelsea. Les deux clubs s'étaient affrontés l'été dernier aux Etats-Unis en finale du Mondial des clubs. Les Londoniens avaient causé la surprise en s'imposant 3-0.

Premier de la phase de ligue avec huit succès en autant de matches, Arsenal sera opposé au Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich affrontera pour sa part l'Atalanta, seul rescapé italien. Les duels Newcastle – Barcelone, Galatasaray – Liverpool, Atlético Madrid – Tottenham et Bodö/Glimt – Sporting Lisbonne complètent le programme.

Les affiches des 8es de finale

  • Real Madrid – Manchester City
  • Bodö/Glimt – Sporting Lisbonne
  • Paris Saint-Germain – Chelsea
  • Newcastle – Barcelone
  • Galatasaray Istanbul – Liverpool
  • Atlético Madrid – Tottenham
  • Atalanta – Bayern Munich
  • Bayer Leverkusen – Arsenal
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus