Servi par Mohamed Salah, Alexis MacAllister a marqué dès la 11e. Mais ensuite, Liverpool n'a pas vraiment montré son meilleur visage, les Anglais étant parfois mis en danger par les visiteurs. Mais l'inévitable Salah a calmé les nerfs des fans rouges (75e).

Deux des Suisses de Bologne étaient titulaires à Anfield Road. Le capitaine Remo Freuler a évolué en précieuse sentinelle devant sa défense, alors que Dan Ndoye a occupé le flanc gauche de l'attaque, se mettant plusieurs fois en évidence. Il a ainsi tiré sur le poteau à la 32e. Michel Aebischer est lui entré à la 62e.

Denis Zakaria égalise à la dernière minute sur penalty

Monaco, avec son trio suisse Philipp Köhn - Denis Zakaria - Breel Embolo (sorti à la pause), a failli retomber de haut après sa victoire contre Barcelone lors de la 1re journée. En Croatie, le club de la Principauté a arraché in extremis le nul 2-2 contre Dinamo Zagreb grâce à un penalty de Zakaria à la 89e. Le Dinamo a ainsi un peu réagi après sa lourde défaite contre le Bayern Munich (9-2)...

Les Bavarois, pour leur part, ont eu la vie moins facile à Birmingham où Aston Villa l'a emporté 1-0. Jhon Duran a marqué le but décisif (79e) sous les yeux du prince William. Les Anglais comptent par conséquent 6 points.

Le Real n'en finit pas de chuter avec Kylian Mbappé

Tenant du trophée, le Real Madrid a été surpris au nord de la France. Les merengue, décevants et méconnaissables depuis l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, ont perdu 1-0 contre Lille sur un penalty de Jonathan David (45e). Le LOSC a réalisé un véritable exploit.

Même réduite à dix après l'expulsion de son gardien à la 59e, la Juventus a trouvé les ressources pour aller s'imposer 3-2 à Leipzig. Francesco Conceicao a donné la victoire aux Italiens à la 83e. Benjamin Sesko et Dusan Vlahovic avaient auparavant chacun signé un doublé.

Benfica Lisbonne, avec Zeki Amdouni dès l'heure de jeu, s'est imposé 4-0 contre l'Atlético Madrid. Jordan Lotomba, remplacé à la 82e, a participé au succès du Feyenoord Rotterdam 3-2 à Gérone. Enfin, Ardon Jashari a lui aussi fêté une victoire, le Club Bruges ayant gagné 1-0 à Graz.

Sept équipes à six points, YB dernier

Seules sept équipes comptent six points après deux journées: Liverpool, Brest, le Borussia Dortmund, Benfica, Leverkusen, Aston Villa et la Juventus. Young Boys, de son côté, est 36e et dernier, avec aucun point au compteur et un goal-average négatif de -8.