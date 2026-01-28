Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, le Sporting et Manchester City ont décroché les derniers tickets directs pour les 8es de finale de Champions League. Trois grands d'Europe sont en danger.

AFP Agence France-Presse

Le Real Madrid devra jouer les barrages de la Ligue des champions après sa défaite mercredi 4-2 à Benfica, qui s'est pour sa part également qualifié pour les barrages à la dernière seconde du temps additionnel. Malgré un doublé de Kylian Mbappé, cette défaite fait chuter les Madrilènes à la neuvième place de la phase de ligue, hors du top 8 directement qualificatif pour les huitièmes.

Les Portugais en revanche passent in extremis en arrachant la 24e et dernière place qualificative, à la différence de buts, grâce à un but marqué à la huitième minute du temps additionnel qui a condamné l'Olympique de Marseille, 25e et premier éliminé.

Sommer et Akanji sur la pelouse

L'Inte s'est imposé à Dortmund grâce notamment à un coup franc de Federico Dimarco (0-2). Une victoire qui ne suffit pas aux finalistes de 2025 pour éviter les barrages de la Ligue des champions. Côté milanais, Yann Sommer et Manuel Akanji étaient titularisés lors de cette rencontre solidement remportée dans la Ruhr.

Avec 15 points au compteur à l'issue des huit matches de la phase de groupe, les coéquipiers de Lautaro Martinez terminent à la 9e place et affronteront soit Bodo/Glimt soit le Benfica Lisbonne en barrages, avec l'avantage de jouer le match retour à domicile. Dortmund de son côté recule à 17e place et perd l'avantage du terrain pour le barrage retour, qu'il disputera soit contre le Bayer Leverkusen, soit contre l'Atalanta Bergame.

Le Barça qualifié mais pas rassuré

Mené dès la 4e minute au Camp Nou, le géant catalan a renversé puis corrigé Copenhague (4-1) pour valider son billet pour les huitièmes de finale grâce notamment à son prodige Lamine Yamal, passeur puis buteur. Au coeur d'une soirée de folie, où ses chances de figurer dans le Top-8 ont fluctué en fonction des scores sur les 17 autres pelouses, le quintuple vainqueur de la compétition s'est encore fait peur.

Mais le Barça, demi-finaliste l'an dernier, a bien tenu son rang face à l'actuel cinquième du championnat danois, et termine finalement cette phase de Ligue à la cinquième place avec 16 points et un bilan de cinq victoires, un nul et deux défaites, contre Chelsea (3-0) et le PSG (2-1).

Comme la semaine passée contre le Slavia Prague (4-2), et pour la 14e fois de la saison, les hommes d'Hansi Flick ont pourtant plié les premiers dès la 4e minute, sur un simple ballon en profondeur du Norvégien Mohamed Elyounoussi pour le jeune islandais Viktor Dadason, 17 ans, sanctionnant une perte de balle évitable et un mauvais alignement du latéral français Jules Koundé (4e, 1-0).

Sifflets au Camp Nou

Le défenseur catalan Eric Garcia, utilisé à nouveau comme milieu de terrain, a ensuite trembler la barre transversale danoise d'un tir surpuissant (34e), et le prodige barcelonais Lamine Yamal a lui aussi trouvé les gants de Kotarski (37e). Les Blaugranas, rentrés aux vestiaires sous les sifflets de leur public, sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions et ont logiquement égalisé en prenant à défaut la défense danoise, prise de vitesse par Yamal, qui a parfaitement servi Lewandowski face au but (48e, 1-1).

L'ailier de 18 ans a libéré le Camp Nou d'une frappe soudaine du gauche détournée par un défenseur pour donner l'avantage à son équipe (60e, 2-1), avant que son compère brésilien Raphinha ne creuse l'écart sur un pénalty obtenu par Lewandowski(68e s.p, 3-1). L'attaquant anglais Marcus Rashford, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a enfoncé le clou en fin de match d'un superbe coup franc du droit (85e, 4-1).

Le PSG a concédé le nul contre Newcastle au Parc (1-1) mercredi et n'est pas dans le top 8 de la phase de ligue, avec pour conséquence un barrage aller-retour que le champion d'Europe devra jouer en février pour rejoindre les huitièmes de finale.

Le tirage au sort des barrages est prévu vendredi à la mi-journée.