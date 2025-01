Une 7e journée qui promet en Ligue des champions

La phase de groupes de la Ligue des Champions entre dans sa dernière ligne droite ce mardi. Liverpool vise la qualification, Barcelone et Benfica s'affrontent dans un match clé, et Monaco jouera gros contre Aston Villa.

Arne Slot espère que ses Reds vont poursuivre sur leur lancée en C1 Photo: ADAM VAUGHAN

ATS Agence télégraphique suisse

C'est l'heure de la reprise en Ligue des Champions, et la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue s'annonce cruciale. Seule équipe à avoir réalisé un carton plein avec 18 points, Liverpool peut valider mathématiquement son ticket pour les 8es de finale mardi soir avec la réception de Lille.

Les Reds mènent le bal avec 3 longueurs d'avance sur le FC Barcelone, qui se déplace au Portugal pour y défier le Benfica de Zeki Amdouni mardi dès 21h également. Un Benfica qui, avec ses 10 points conquis en six matches et son 15e rang provisoire, nourrit encore l'espoir d'éviter la case des barrages.

Monaco et son trio helvétique Köhn/Zakaria/Embolo, qui affichent le même nombre de points que la formation portugaise, jouent également gros mardi dès 18h45. L'ASM accueille l'une des bonnes surprises de la compétition, Aston Villa, qui pointe pour sa part à la 5e place avec 13 unités à son compteur.

Quatrième avec 13 points également, le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka se déplace pour sa part à Madrid pour y défier l'Atletico (11e avec 12 points) dans un choc qui promet. Côté suisse, on notera aussi mardi le «derby» entre le Bologne de Freuler et Ndoye (33e, 2 points) et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (9e, 12 points).