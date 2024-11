Les fans du Bayern Munich ont fait passer un message clair. Photo: imago/Eibner

AFP

«Le foot c'est moi? Fuck off plutocratic Al-Khelaïfi» ("va te faire voir ploutocratique Al-Khelaïfi"), pouvait-on lire sur l'une de ces banderoles. Des chants d'insultes contre le club parisien ont aussi résonné en fin de match, lorsque la victoire semblait acquise (1-0).

«Le FC Bayern voudrait s'excuser lorsque ses adversaires et leurs représentants dans le stade se sentent personnellement attaqués, écrit le club bavarois. Le club est clair, il n'avait pas autorisé ces banderoles, qui ne reflètent pas sa position» ni «la relation bonne et ancienne entre les deux clubs. La tonalité de ces banderoles contrevient en outre au style du club et au respect qu'il témoigne à ses partenaires internationaux.»

Outre la présidence du Paris SG occupée depuis 2011 et l'arrivée du fonds qatari QSI, Nasser Al-Khelaïfi est président de l'Association des clubs européens (ECA) depuis avril 2021. Il a été réélu en septembre 2023 pour un mandat de quatre ans.