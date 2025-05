Ces fans de l'Inter ont regretté d'être sortis du stade

Blick Sport

De l'avis de la plupart des suiveurs du football, ce match retour de la demi-finale de Champions League entre l'Inter et Barcelone va rester dans les annales de la compétition et du sport. Le scénario a été rocambolesque et a tenu en haleine les spectateurs du stade Giuseppe Meazza.

Sauf que lors des prolongations, ils étaient un poil moins nombreux qu'au coup d'envoi de la rencontre. La faute à un but de Francesco Acerbi au bout du temps additionnel. Alors que Raphinha pensait avoir donné la victoire et la qualification à Barcelone d'un but à la 87e minute, le joueur milanais a envoyé tout le monde en prolongations par son but à la 93e.

Mais entre les deux réussites, certains supporters de l'Inter avaient décidé de quitter l'enceinte, sans doute par frustration et par envie d'éviter les bouchons. Une très mauvaise idée puisqu'ils n'ont jamais pu rerentrer dans l'enceinte. Une vidéo les montre en train d'être refusés par la sécurité, toute sortie étant apparemment définitive. Ainsi, ils n'ont pas pu voir les incroyables arrêts de Yann Sommer et la qualification de leur équipe.

Nul doute qu'à l'avenir, ces supporters de l'Inter ne feront plus l'erreur de quitter le stade avant que l'arbitre n'ait sifflé la fin du match.