Tranquille, Carlo Ancelotti. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

«L'expérience permet de ne pas avoir peur de ces matches, de cette pression», a déclaré l'entraîneur italien, cinq fois vainqueur de la Champions League, dont il est le tenant du titre.

Le club espagnol aux quinze étoiles européennes (un record) affronte une équipe d'Arsenal assez inexpérimentée dans la compétition reine, qu'elle a retrouvée la saison dernière après sept ans d'absence. Mais Mikel Arteta «fait un travail fantastique» depuis qu'il a pris la direction des Gunners fin 2019. «Il a bâti une équipe complète, il n'y en pas beaucoup en Europe», a assuré Carlo Ancelotti. «L'équipe est plus forte que dans le passé et elle sera encore plus forte dans le futur».

Arsenal a un grand atout: les coups de pieds arrêtés

L'entraîneur du Real a tenu à minimiser la fébrilité de son équipe sur coups de pied arrêtés, pourtant le point fort d'Arsenal. «Nous essaierons de défendre le mieux possible. C'est une part importante du match, mais il y a tout le reste», a-t-il répondu en conférence de presse.

Thibaut Courtois sera titulaire ce mardi soir. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Ancelotti pourra compter sur le retour de son gardien Thibaut Courtois, absent lors des trois derniers matches en raison d'un souci musculaire. «Ce n'était pas un gros problème», a déclaré le portier belge depuis l'auditorium de l'Emirates, remplie de caméras et reporters. «Je me sens bien, à 100%, prêt à aider l'équipe demain (mardi)». L'ancien joueur de Chelsea a dit avoir «beaucoup de respect» pour Arsenal, dont il a souligné les multiples qualités.

Thibaut Courtois est de retour

«Ils ont une équipe jeune avec quelques joueurs expérimentés, ils défendent bien, ils peuvent presser haut, ils peuvent défendre avec un bloc bas, ils sont bons en contre-attaque, ils ont des joueurs qui peuvent marquer facilement sur les coups de pied arrêtés», a-t-il listé. «Nous avons bien analysé comment ils jouent, nous espérons pouvoir leur faire mal et qu'ils ne nous fassent pas mal», a conclu l'international belge.