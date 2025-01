La police a dû intervenir dans le tunnel des joueurs de Benfica

Benfica ne comprend pas la décision arbitre dans les dernières minutes de jeu. Photo: Getty Images

Björn Lindroos

Le spectacle était au rendez-vous mardi soir lors du match de Champions League entre Benfica et Barcelone, que les Catalans ont fini par remporter 5-4 au bout du suspense.

Mais au lieu des neuf buts et de la remontée du Barça dans le dernier quart d'heure, on parlera surtout le lendemain des décisions de l'arbitre. Car les Portugais se sentent trahis.

L'ex-star de Bâle voit rouge

À la 76e minute, alors que le score est de 2-4, Lamine Yamal, le jeune joueur de Barcelone, obtient un penalty extrêmement litigieux. Robert Lewandowski le transforme et lance la course à la remontada. Dans les arrêts de jeu, le score est déjà de 4-4 lorsque le joueur lisboète Leandro Barreiro est fauché dans la surface de réparation. Mais cette fois, le sifflet de l'arbitre Danny Makkelie reste muet. La contre-attaque directe mène au but de la victoire par Raphinha.

L'Estadio da Luz est en ébullition. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs de l'équipe locale assiègent l'arbitre néerlandais et l'ancien Bâlois Arthur Cabral a déjà reçu un carton rouge sur le banc avant la fin du match parce qu'il s'est trop plaint.

La police doit séparer les joueurs

Et c'est dans le tunnel des joueurs que la situation a failli dégénérer. Après que Raphinha s'en soit pris aux supporters locaux, quelques joueurs de Benfica s'en sont pris au Brésilien. Selon le journal portugais «A Bola», la police doit même intervenir à la fin pour séparer les belligérants. «Ils m'ont insulté. Je ne me tais pas quand on m'insulte», déclare Raphinha, qui a autrefois joué au Sporting, le club rival de Benfica, à propos de la dispute à Movistar+.

Après le spectacle, l'entraîneur de Benfica Bruno Lage en veut surtout à l'arbitre. Lors de la conférence de presse, il déclare: «À la 94e minute, il y a eu une énorme erreur de l'arbitre. Tous les experts sont d'accord avec moi. S'il accorde le penalty de Barcelone, il doit aussi accorder le nôtre. Il doit avoir les mêmes critères pour les deux équipes.»

Les émotions bouillonnent également chez le président et ex-joueur de Benfica, Rui Costa. Selon les médias portugais, il serait allé voir l'arbitre en personne après le match pour lui demander des explications. Beaucoup de colère après une soirée magnifique qui aurait en fait mérité une plus belle fin.