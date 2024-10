Blick Sport

Le LOSC est allé gagner à Madrid mercredi soir! Un exploit formidable pour le buteur canadien Jonathan David et ses coéquipiers, vainqueurs 3-1 sur le terrain de l'une des meilleures équipes d'Espagne. Cette victoire vient couronner une semaine faste pour les clubs français en Champions League puisque Monaco a détruit l'Etoile rouge Belgrade, vainqueur de la compétition en 1991, et que Brest et le PSG ont fait match nul contre Leverkusen et le PSV Eindhoven.

Edon Zhegrova, lui, n'oublie visiblement pas le drapeau albanais quand il voyage, ni son qeleshe, ce petit chapeau traditionnel facilement reconnaissable. Après le match, en tout cas, l'international kosovar les a sortis comme par magie dans le vestiaire du LOSC pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Ceux-ci ont même fait l'aigle bicéphale avec les mains, faisant éclater de rire l'ancien joueur du FC Bâle.

Le groupe vit bien!