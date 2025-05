L'Inter Milan a battu Barcelone et Yann Sommer se retrouve ainsi pour la première fois en finale de la Ligue des champions. Le chemin pour y parvenir a été long – marqué par peu de buts encaissés, plusieurs duels suisses et deux matches spectaculaires pour conclure.

Photo: IMAGO/Marco Canoniero

Nicolas Horni

Manchester City - Inter 0-0

Pour son premier match de la Ligue des champions cette année, un grand choc a déjà lieu en Angleterre: Manchester City reçoit l'Inter Milan. Deux Suisses, Manuel Akanji et Yann Sommer, sont présents sur la pelouse. Mais il n'y a pas de vainqueur dans ce match de haut niveau, notamment parce que Yann Sommer réalise de brillantes parades. La rencontre se termine sur un score nul et vierge.

Photo: IMAGO/Conor Molloy

Inter - Étoile Rouge 4-0

Le résultat est clair pour l'Inter Milan dans le deuxième match de la phase de poules. L'Etoile Rouge, outsider, convainc et se bat surtout contre des erreurs individuelles. Les Serbes se montrent également très offensifs. Au total, 10 tirs s'envolent vers le but de Yann Sommer. Le Bâlois les détournent tous.

Photo: Defodi Images via Getty Images

Young Boys - Inter 0-1

Les Italiens évitent de justesse la catastrophe à Berne. En effet, YB domine la première mi-temps et manque de peu de prendre l'avantage à deux reprises. D'abord, le poteau sauve Yann Sommer, battu, puis, en fin de match, l'ancien joueur de l'Inter Darian Males manque de peu le cadre. Peu avant le coup de sifflet final, le finaliste de la Ligue des champions a tout de même réussi à marquer. Marcus Thuram pousse le ballon au-delà de la ligne à la troisième minute du temps additionnel.

Inter - Arsenal 1-0

Est-ce déjà la finale avant l'heure? L'Inter bat les demi-finalistes Arsenal grâce à une seule réussite. L'Inter attend toujours son premier but – et ce malgré une action très délicate de Yann Sommer dans la surface de réparation. À la 28e minute, le Bâlois frappe l'Espagnol Mikel Merino à la tête avec les poings, sans que l'arbitre n'intervienne. Juste avant la mi-temps, Hakan Calhanoglu transforme un penalty pour marquer le but de la victoire.

Photo: keystone-sda.ch

Inter - Leipzig 1-0

450 minutes sans encaisser de but! Yann Sommer n'a pas encaissé non plus dans le duel avec le club allemand. Les Italiens maîtrisent le match pendant une grande partie de la rencontre – mais manquent de marquer eux-mêmes. Le seul but du match est marqué par le défenseur Castello Lukeba, dans son propre but.

Photo: imago/LaPresse

Bayer Leverkusen – Inter 1-0

Yann Sommer manque le record détenu par Jens Lehmann. En raison d'un but tardif, le Bâlois peut dire adieu à son blanchissage. Après 19 minutes, il déjoue une occasion de son ancien coéquipier avec la Nati, Granit Xhaka. À la 90e minute, c'est le coup de massue: Nordi Mukiele marque le but de la victoire et l'Inter subit sa première défaite de la saison.

Photo: Inter via Getty Images

Sparta Prague - Inter 0-1

Pour commencer la nouvelle année, les Nerazzurri se rendent en République tchèque. Ils reviennent en Italie avec trois points tout à fait mérités. Yann Sommer fait deux arrêts décisifs, mais le Sparta n'est jamais vraiment proche de marquer. Le but de l'Inter est inscrit par Lautaro Martinez dès la 12e minute.

Photo: imago/CTK Photo

Inter - AS Monaco 3-0

Fin janvier et pour clore la première version de la nouvelle Ligue des champions, l'Inter Milan bat l'AS Monaco 3-0. Dans le duel avec les joueurs de la Nati Breel Embolo et Denis Zakaria, Yann Sommer garde sa cage inviolée pour la septième fois. Mais l'homme de la soirée est Lautaro Martinez. L'Argentin réalise un hat-trick.

Photo: Inter via Getty Images

Feyenoord - Inter 0-2

Grâce à des buts de Marcus Thuram (38e) et Lautaro Martinez (50e), l'Inter remporte le premier duel des huitièmes de finale contre Feyenoord. Yann Sommer ne peut que regarder de loin. L'ex-gardien de la Nati s'est cassé le pouce en février, mais il est déjà de retour sur le banc de l'Inter début mars.

Photo: IMAGO/Box to Box Pictures

Inter - Rotterdam 2-1

Yann Sommer fait son retour lors du match retour. Peu avant la mi-temps, le gardien de 36 ans encaisse son deuxième but seulement dans cette campagne. Mais la qualification pour les quarts de finale n'est jamais vraiment menacée. Parce que Marcus Thuram a ouvert la voie très tôt et que Hakan Calhanoglu a marqué peu après la pause.

Photo: IMAGO/IPA Sport

Bayern Munich - Inter Milan 1-2

Le duel de quarts de finale entre Yann Sommer et son ex-club du Bayern Munich est chaud. Dans la phase initiale du match aller, le Bâlois fait plusieurs arrêts décisifs et se retrouve au cœur de l'ouverture du score milanaise. À la 85e minute, il est batu par la légende bavaroise Thomas Müller. Mais comme Davide Frattesi exploite froidement un contre, l'Inter aborde le match retour dans les meilleures conditions.

Photo: TOTO MARTI

Inter Milan - Bayern Munich 2-2

Le grand spectacle commence après la pause. Yann Sommer se fait battre à deux reprises. Mais ses coéquipiers marquent également. La fin de match est donc particulièrement tendue – et Yann Sommer sauve l'Inter à la 95e minute pour la demi-finale de la Champions League. Sa toute première.

Photo: IMAGO/DeFodi Images

Barcelone - Inter Milan 3-3

L'aller est un match de football de haut niveau. Après seulement 32 secondes, Marcus Thuram marque. Le match va dans tous les sens et six buts sont finalement inscrits. L'un d'entre eux est involontairement marqué par Yann Sommer. A la 65e minute, une frappe de Raphinha rebondit sur son dos, puis dans le filet. Mais le Bâlois n'est pas responsable. Au contraire, il réalise plusieurs parades spectaculaires.

Photo: AFP

Inter - Barcelone 4-3 ap

Comme lors du match aller, le retour à San Siro est un grand spectacle! Le Barça renverse un score de 0-2 dans les dernières minutes pour mener 3-2, mais Francesco Acerbi marque au fond du temps additionnel et envoie le duel en prolongation. Davide Frattesi marque et assure la qualification de l'Inter pour la finale. Une qualification qui n'aurait sans doute pas été possible sans Yann Sommer. Il réalise plusieurs arrêts brillants, comme sa parade monstre sur laquelle Eric Garcia se trouve devant le but vide. Ou encore ses parades face à Lamine Yamal dans les arrêts de jeu du temps réglementaire et juste avant la fin des prolongations.