4e défaite en Champions League

Meschak Elia et ses coéquipiers se sont à nouveau inclinés en Ligue des champions. Photo: AFP

Blick Sport

Le Shakhtar Donetsk exilé depuis plusieurs années du sud-est de l'Ukraine, la rencontre de Champions League face à Young Boys a eu lieu à Gelsenkirchen, dans l'antre de Schalke. Et malgré la belle délégation de fans bernois, les protégés de Joël Magnin ont concédé un nouveau revers dans la compétition, le quatrième en autant de matches. Gentiment mais sûrement, l'élimination dans la course à la Coupe aux grandes oreilles se rapprochent pour YB.

Dans l'ouest de l'Allemagne, les jaune et noir ont eu peur en tout début de match. À la 10e minute, Marvin Keller – titularisé en lieu et place de David Von Ballmoos – a réalisé une superbe première parade face à un joueur ukrainien. Sauf que dans la foulée, un autre adversaire pouvait ouvrir le score. Heureusement pour YB, il y avait hors-jeu au départ de l'action. Moins de cinq minutes plus tard, le portier bernois a de nouveau dû se mettre en évidence après une énorme erreur de relance de sa défense.

Une erreur de relance, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Young Boys d'ouvrir la marque dans cette rencontre. Artem Bondarenko a buté face au bon pressing de Cheikh Niasse. Kastriot Imeri en a profité pour tenter sa chance de loin et, déviée, sa frappe a terminé au fond des filets. 1-0 pour YB à la 27e minute.

Avantage de courte durée

L'avantage n'a toutefois pas été de longue durée. Moins de quatre minutes plus tard, le Shakhtar Donetsk a pu égaliser. Les Ukrainiens ont pris de vitesse le couloir droit de la défense bernoise. Georgiy Sudakov a parfaitement centré à ras-terre pour Oleksandr Zubkov, qui n'avait plus qu'à glisser au fond. Ebrima Colley n'a pas suivi son vis-à-vis sur la deuxième réussite de la soirée.

Puis, juste avant la pause, les Ukrainiens ont pris deux longueurs d'avance grâce à un joli tir de loin du passeur décisif sur l'égalisation, Sudakov. En quelques minutes, YB est passé du bonheur à l'enfer.

La deuxième mi-temps a été plus fermée, le Shakhtar contrôlant parfaitement son avantage. Entré après la pause, Joël Monteiro a toutefois montré de belles choses en attaque. Dans les dix dernières minutes, Young Boys aurait pu égaliser mais un pied ukrainien (82e) ou un mauvais geste offensif (85e) en contre en ont décidé autrement. Pour la quatrième fois dans cette Champions League, YB repart bredouille.

Au-delà de la défaite, Young Boys a également perdu trois joueurs importants sur blessure. Loris Benito, Kastriot Imeri et Sandro Lauper ont tous quitté leurs coéquipiers en ayant l'air touché.