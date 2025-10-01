Nick Woltemade a marqué le premier but
Photo: OLIVIER MATTHYS
ATS Agence télégraphique suisse
Les Anglais ont marqué par Woltemade (17e), Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.
Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0, après avoir battu Benfica lors de la première journée. Le club azéri constitue l'une des surprises de ce début de compétition.
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Inter Milan
2
5
6
4
Qarabag FK
2
3
6
5
Manchester City FC
2:1
2
3
6
6
Arsenal FC
1:0
2
3
6
7
Paris Saint-Germain
1:1
2
4
4
8
Borussia Dortmund
1:0
2
1
4
9
FC Barcelone
1:1
2
1
4
10
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
11
Atlético Madrid
2
3
3
12
Newcastle United FC
2
3
3
13
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Bruges
2
2
3
15
Sporting CP
0:1
2
2
3
16
Eintracht Francfort
2
0
3
17
Liverpool FC
2
0
3
18
Villarreal CF
1:0
2
0
3
19
Chelsea FC
2
-1
3
20
SSC Naples
1:0
2
-1
3
21
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
22
Galatasaray SK
2
-3
3
23
Atalanta Bergame
2
-3
3
24
Bodo/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
0:0
2
0
2
26
Juventus Turin
0:1
2
-1
1
27
Olympiakos
0:1
2
-1
1
28
FC Copenhague
2
-2
1
29
PSV Eindhoven
0:0
2
-2
1
30
Slavia Prague
2
-3
1
31
Paphos FC
2
-4
1
32
Benfica Lisbonne
2
-2
0
33
Athletic Bilbao
0:1
2
-3
0
34
AS Monaco
1:2
2
-4
0
35
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs