La dernière journée de la Ligue des champions promet beaucoup de suspense. La lutte pour les places en play-off et pour la qualification directe pour les huitièmes de finale est très serrée.

Gian-Andri Baumgartner

Mercredi soir à 21 heures, 18 matchs de Ligue des champions auront lieu simultanément dans toute l'Europe. Ils seront tous pris en compte dans le même classement. Qui se bat encore pour le top 8 et la qualification directe pour les huitièmes de finale? Qui tremble pour les places de play-off? Et qui peut envisager la fin de la phase de ligue avec sérénité? Un aperçu de la situation.

Pour eux, tout est déjà réglé?

Deux clubs sont déjà assurés d'obtenir leur billet pour les huitièmes de finale: Arsenal est en tête du classement avec sept victoires en sept matches et ne peut plus être délogé du Top 8. Il en va de même pour le Bayern (six victoires, une défaite).

L'Eintracht Francfort, le Slavia Prague, Villarreal et le Kairat Almaty abordent également le dernier tour sereinement, mais sans doute avec un peu moins de joie. Ces trois clubs n'ont plus aucune chance de figurer dans le Top 24 et d'accéder aux places de barragistes qui y sont liées.

C'est serré pour le Top 8

Pour les trente autres équipes, en revanche, l'enjeu est de taille: de nombreuses grosses équipes se battent encore pour une place dans le Top 8 qui, sans les deux matches de barrage, les mènerait directement en huitièmes de finale. Un avantage non négligeable dans le calendrier très chargé du football européen.

D'un point de vue neutre, la situation est excitante: les écarts autour de la ligne supérieure sont extrêmement faibles. Seuls trois points séparent Tottenham, classé cinquième, et le Borussia Dortmund, 16e. Dans ce peleton se trouvent entre autres le PSG, champion en titre, le FC Barcelone, champion d'Espagne, et Manchester City. Pour tous, le mot d'ordre lors de la dernière journée est: ne pas perdre!

La dernière rencontre des Parisiens s'annonce complexe, avec le match contre Newcastle, qui le talonne au classement. L'autre duel dans cette zone du classement opposera Dortmund et l'Inter Milan, un peu plus distancés.

Tottenham (contre Francfort), Manchester City (contre Galatasaray), Barcelone (contre Copenhague) et l'Atletico Madrid (contre Bodø/Glimt) ont les cartes en main. Chelsea se trouve provisoirement directement qualifié en huitièmes de finale, mais doit se rendre à Naples, chez le champion d'Italie, qui lutte lui-même encore pour sa survie européenne.

Qui tremble pour les play-off?

En effet, les Italiens du Sud ne sont que 25e au classement avec huit points, juste derrière les places de barragistes. L'équipe d'Antonio Conte doit donc marquer des points de toute urgence si elle veut continuer son parcours en Ligue des champions. Marseille, Leverkusen et Monaco, également ambitieux, n'ont qu'un point de plus au compteur. Alors que le Bayer a une tâche facile à accomplir face à Villarreal, Marseille doit se défendre contre un concurrent direct, Bruges. Monaco aura affaire à la Juventus, pour qui le Top 8 est encore à portée de main.

Le FK Qarabag pourrait créer la surprise. L'équipe d'Azerbaïdjan, 18e avec dix points, a de bonnes chances de passer en barrages, même si elle doit se rendre à Liverpool lors de la dernière journée.

Si l'une de ces équipes devait perdre des points, deux géants de leur pays en profiteraient. L'Ajax Amsterdam (contre l'Olympiakos) et le Benfica de José Mourinho (contre le Real Madrid) ont encore une petite chance de passer malgré une campagne jusqu'ici médiocre.