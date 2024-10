Young Boys regarde l'Inter dans les yeux mais s'incline

Bastien Feller Journaliste Blick

YB s'est incliné face à l'Inter. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Scotché tout au fond du classement de cette nouvelle formule de la Ligue des champions avec zéro point (aucun but marqué), Young Boys recevait au Wankdorf une Inter qui en comptait, elle, quatre, dont un acquis face à Manchester City (0-0). La tâche s'annonçait, même l'arrivée de Joël Magnin avait eu son effet samedi face à Lucerne (2-1).

Le Neuchâtelois avait pourtant concocté un onze inédit et composé de plusieurs joueurs très peu utilisé depuis le début de saison (Lukasz Lakomy et Alan Virginius). Son milieu de terrain, orphelin donc d'un Cheikh Niasse important contre Aston Villa et Barcelone, était d'ailleurs véritablement tourné vers l'offensive puisque le Polonais était accompagné de Filip Ugrinic et de Kastriot Imeri. Comme annoncé ce mardi lors de la conférence de presse mardi, YB voulait jouer «son jeu et aller de l'avant» pour «entraîner le public». Ce que l'équipe du Neuchâtelois a réussi à faire.

YB manque l'ouverture du score de peu

Et les 30 premières minutes ont véritablement été à sens unique. L'Inter avait certes la main mise sur la balle, c'est YB qui faisait mal à son adversaire. Grâce notamment à une certaine vivacité à la récupération du ballon. Après plusieurs tentatives lointaines et non cadrées, c'est Alan Virginius, l'une des surprises du onze bernois, a bien pensé voir sa tête finir au fond sur un super centre de Jaouen Hadjam. Benjamin Pavard trainait toutefois là et pouvait dégager en corner (23e).

Sur une action similaire, c'est ensuite Lukasz Lakomy qui a forcé Yann Sommer à sauver du bout des doigts (25e). Young Boys était très bien dans la rencontre, mais ne parvenait pas à faire le plus dur face à une équipe, il faut bien le dire, passablement remaniée. Les habituels Lautaro Martinez, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni et Marcus Thuram se trouvaient sur le banc, alors que Hakan Calhanoglu et Francesco Acerbi étaient, eux, à Milan, car blessés.

13 tirs à 3 pour YB à la pause

Les Intéristes étaient largement dominés, mais parvenaient tout de même à se montrer dangereux sur leur première incursion dans le camp suisse. Et c'est Yann Bisseck, pourtant défenseur central, qui affrontait, sans succès, David von Ballmoos après une action aussi rapide que verticale (31e). Un avertissement pour les Bernois qui en appelait un autre dans la foulée. Mais Denzel Dumfries, seul au deuxième poteau et en bonne position, a vu sa tête manquer le cadre (34e).

Quelques nouvelles frappes manquées plus tard (, les Bernois pouvaient retrouver les vestiaires avec un bon sentiment, mais la frustration de ne pas avoir pu conclure. Et le scénario tent redouté a bien failli toucher les joueurs et supporters d'YB lorsque Michael Oliver désignait le point de penalty dès le retour de la pause pour une faute bête de Hadjam, sans doute le meilleur bernois en première mi-temps, sur Dumfries. Heureusement pour l'international algérien, von Ballmoos a pu s'interposer devant Marko Arnautovic, puis Dumfries sur le rebond (47e).

Monteiro touche le poteau

Joël Magnin le confiait justement ce mardi: «si c'est Marcus Thuram et Lautaro Martinez, je dormirai une heure de moins que si c'est Marko Arnautovic devant». Ne voyant sans doute pas son équipe comme il la voulait, Simone Inzaghi s'est toutefois décidé à faire entrer le champion du monde argentin (61e).

Quelques secondes plus tôt, un autre Joël, Monteiro, voyait sa course solitaire après une récupération haute se terminer par une frappe sur le poteau (60e). Cet YB version Magnin est très courageux, comme le prouve le changement réalisé à quinze minutes de la fin. Alors qu'Inzaghi faisait entrer Thuram, le Neuchâtelois sortait lui Lakomy, milieu de terrain, pour l'attaquant Meschack Elia. Plus qu'une volonté tactique de vouloir empêcher l'Inter d'aller chercher trop haut, ce choix démontrait une réelle volonté de remporter la rencontre.

Défaite rageante pour YB

Chose qui n'aurait de loin pas été volé. Young Boys, sous les yeux du directeur sportif du Servette FC René Weiler, méritait ces trois points face à une Inter qui découvrait certes le synthétique, mais dont les qualités auraient lui permettre de montrer autre chose aux 31'500 spectateurs présents. Darian Males aurait pu être le sauveur, lui l'ancien joueur du club italien, mais a vu deux frappes manquer de peu le cadre de Sommer (81 et 84e). Les Bernois ont beaucoup tenté, mais sans réussir suffisamment à cadrer (2 contre 4).

Sauf qu'à la... 93e, c'est Thuram, sur un centre à l'aveugle de Dimarco, qui a pu donner trois points à son équipe sur une déviation au premier poteau. Rageant pour YB qui ne méritait pas ça.