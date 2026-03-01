Sur le plan sportif, le 0-0 entre Xamax et Wil ne restera pas dans les mémoires. La boulette du club saint-gallois, qui a oubliés ses maillots et a dû jouer avec ceux du club neuchâtelois déjà un peu plus.

Carlo Steiner

Pourquoi Xamax joue-t-il contre… Xamax? Dimanche après-midi, les 2658 spectateurs de la Maladière ont assisté à une scène pour le moins insolite.

Ce qui ressemblait à un match d’entraînement interne était en réalité une rencontre bien officielle de Challenge League entre Neuchâtel Xamax et le FC Wil.

Problème: les visiteurs saint-gallois ont tout simplement oublié leurs maillots. Les Rouge et Noir ont alors prêté leur jeu extérieur jaune afin que la rencontre puisse se tenir. Seul le gardien Gentrit Muslija portait encore le logo du FC Wil sur la poitrine.

Un match aussi neutre que les maillots

Hormis cet imbroglio vestimentaire, la rencontre n’a pas laissé un souvenir impérissable. Sur les quatre tirs cadrés de la partie, aucun n’a trouvé le chemin des filets. Les deux équipes, engluées depuis des semaines dans le ventre mou du classement, se quittent sur un 0-0 logique et empochent chacune un point.

Vaduz poursuit sa route

Sportivement, l’autre match de la journée avait davantage d’enjeu. Le leader FC Vaduz s’est imposé 1-0 face au Stade Nyonnais — cette fois avec les maillots prévus.

Angelo Campos a inscrit l’unique but dès la 8e minute. À douze journées de la fin, les Liechtensteinois comptent cinq points d’avance sur le FC Aarau.

La quatrième promotion en Super League de l’histoire du club commence sérieusement à prendre forme, portée par une troisième victoire consécutive.







