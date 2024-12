Uli Forte rejoint Winterthour avec effet immédiat. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Neuchâtel Xamax a annoncé ce mardi le départ de son entraîneur, Uli Forte, «d’un commun accord avec le club». Cette décision intervient à la suite de «discussions constructives» entre les deux parties au terme de cette première partie de saison. Entre-temps, Uli Forte a eu l’opportunité de reprendre le poste d’entraîneur en chef du FC Winterthour, un défi qu’il a choisi de relever. De son côté, Neuchâtel Xamax «a saisi l’occasion de donner un nouveau souffle à son projet sportif après un second tour de championnat décevant», selon le communiqué officiel.

Jean-François Collet, président de Neuchâtel Xamax, tient à exprimer sa gratitude envers Uli Forte pour son engagement et les résultats obtenus avec l’équipe, toujours sur le site officield du club rouge et noir: «Nous remercions chaleureusement Uli pour le travail accompli au cours de ces deux années. Son implication nous a permis de nous maintenir il y a deux ans et nous a amené à une très belle troisième place ex aequo la saison dernière. Nous lui souhaitons d’atteindre les objectifs sportifs qu’il s’est fixé avec son nouveau club.»

Uli Forte déclare quant à lui: «J’ai pris énormément de plaisir à travailler à Neuchâtel Xamax. Je garderai des très bons souvenirs de la Maladière et je souhaite à l’ensemble du club beaucoup de succès pour la deuxième partie de championnat.»

Le club communiquera dans les prochaines heures sur l’identité du nouvel entraîneur. Selon toute vraisemblance, il s'agira d'Anthony Braizat, l'ancien entraîneur du Servette FC et du SLO.