Y aura-t-il plus de 10'000 personnes samedi pour la réception de Schaffhouse, comme ici lors di barrage contre Sion à l'été 2023? Très peu probable, mais la gratuité totale représente un très joli test de la part du SLO. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Plusieurs fois, l'an dernier en Super League, le FC Stade-Lausanne-Ouchy a pensé, sans jamais franchir le pas. L'idée qui effleurait les dirigeants du club désormais basé à la Pontaise? Proposer l'entrée 100% gratuite à ses spectatrices et spectateurs. Plusieurs facteurs avaient retenu le propriétaire Vartan Sirmakes et ses cadres de franchir le pas, dont les coûts liés à la sécurité, logiquement bien plus élevés en Super League qu'en Challenge League. Selon les chiffres officiels de la Swiss Football League, 2519 personnes ont assisté en moyenne à un match du SLO la saison dernière, au plus haut niveau du football suisse, dont souvent plus de 400 supporters adverses, voire plus quand les Lions affrontaient le LS ou Servette.

Cette saison, la Pontaise accueille environ 600 spectatrices et spectateurs en moyenne, ce qui fait souvent résonner le stade olympique, déjà pas réputé pour être un chaudron. Désormais à l'abri de la relégation grâce à l'excellent travail de son entraîneur Dalibor Stevanovic, le SLO cherche à bien terminer la saison et a enfin osé franchir le pas de la gratuité, en tout cas pour un test d'un match.

Une grande première en Suisse?

La réception de Schaffhouse, ce samedi à 18h, sera ainsi l'occasion de voir un peu comment fonctionne ce procédé. Le SLO invite ainsi «tous les passionnés, familles, amis et curieux à venir vibrer et soutenir l’équipe dans une ambiance exceptionnelle», assurant qu'il s'agit d'une «grande première dans l’histoire du football suisse».

Le SLO veut se donner les moyens de réussir et a pris une décision intelligente et, dans les faits, indispensable pour éviter le chaos: aucun billet ne sera disponible aux caisses. Il faut absolument réserver via le site internet du club, en cliquant sur l'option «ALLEZ SLO» pour avoir droit à la gratuité, ce qui est dans les faits extrêmement simple. La raison de cette pré-réservation est évidente: pouvoir estimer au plus près le nombre de personnes qui vont se présenter aux portes de la Pontaise samedi et pouvoir assurer un service de logistique et de sécurité à la hauteur.¨

Le PFC et le Fortuna Düsseldorf en pionniers

«Que vous soyez un habitué du stade ou que ce soit votre première fois, cette initiative est l’occasion parfaite de découvrir l’émotion d’un match en live et de partager une journée unique autour du football lausannois», espèrent les dirigeants du SLO, qui s'inspirent ainsi de ce que proposent régulièrement des clubs comme le Paris FC ou le Fortuna Düsseldorf. Des formules qui fonctionnent, mais qui demandent une attention toute particulière.

Une première étape?

Le SLO pourrait-il implanter définitivement ce système ou, comme le Fortuna, le limiter à certains matches? La soirée de samedi sera importante pour se rendre compte, en vrai, de l'ampleur du dispositif à prévoir et de ses conséquences. Le SLO a d'ailleurs de mauvaises expériences d'un match à guichets fermés, le retour du barrage face au FC Sion en 2023, et ne veut pas revivre pareil traumatisme. Sur le plan sportif, la soirée avait été inoubliable avec la montée en Super League, mais le manque de professionnalisme de la société engagée pour la sécurité avait plombé l'ambiance. Dépassés, et agressifs, les agentes et agents avaient démontré par le (mauvais) exemple qu'accueillir autant de monde (largement plus de 10'000 personnes) devait s'anticiper un peu. Le SLO espère en avoir tiré les leçons et faire bien mieux ce samedi, même s'il devrait très logiquement y avoir beaucoup moins de monde à la Pontaise.