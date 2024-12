Pour la deuxième fois cette année, le FC Thoune réussit à faire entrer dans son capital un gros actionnaire de la région! Le club de l'Oberland va désormais investir fortement pour rejoindre la Super League, former des talents et développer le football féminin.

1/7 Surprise de Noël dans l'Oberland bernois! Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer

Ce soir-là aurait pu ressembler à une soirée d'hiver classique en Challenge League. Mais juste avant d'affronter Wil (0-2), le FC Thoune a levé le voile sur un projet ambitieux. Le club de l’Oberland bernois a décidé de voir grand: il veut transformer les froides soirées de décembre en Challenge League en chaudes batailles de Super League.

Si l’objectif de monter était déjà clair, ce sont les moyens et la vision qui changent la donne, avec l’arrivée d’un nouvel investisseur. Thoune ne vise pas seulement la promotion, mais une place durable en milieu de tableau de l’élite. Et l’ambition va plus loin: développer aussi bien l’équipe féminine que le centre de formation, pour bâtir un avenir solide.

Concrètement, voici les changements annoncés:

Un nouvel investisseur fait son entrée et apporte 2,5 millions de francs. Il a été convenu de ne pas dévoiler l'identité exacte de l'investisseur. Une seule chose est claire: les nouveaux fonds proviennent de la région.

L'équipe féminine de Thoune, en Super League, connue sous le nom de Rot-Schwarz Thun et lanterne rouge après onze matches sans victoire, doit enfin être réintégrée dans le club et pouvoir se maintenir dans la catégorie supérieure. Des investissements sont également prévus à cet effet. La déclaration d'intention a été signée.

Chez les hommes, la vision est de faire émerger encore plus de talents, comme Daniel Dos Santos (21 ans), qui a rejoint Lugano cet été contre une indemnité de transfert. Pour cela, le club veut investir beaucoup dans la relève, par exemple en professionnalisant encore plus les entraîneurs.

Le plan sur trois ans avec l'entraîneur et héros local Mauro Lustrinelli (48 ans) devient un plan sur six ans. Jeudi soir, le Tessinois et ex-joueur de Thoune a prolongé son contrat de trois ans, jusqu'en 2028.

Comment a fait Thoune pour attirer autant d'argent?

La force motrice derrière ce développement est l'entrepreneur Beat Fahrni, membre du conseil d'administration du FC Thoune depuis 2023, originaire de la région et qui a sauvé le club du naufrage au printemps en devenant investisseur. Il est à l'origine de grands changements, bouleverse beaucoup de choses et apporte son grand réseau. «Son arrivée est pour moi à la fois Noël et Pâques», a déclaré à son sujet le président Andres Gerber, soulagé.

Beat Fahrni et son «institution régionale» secrète détiennent désormais chacun 26,1% des actions. Deux gros actionnaires locaux ont donc désormais la parole au FC Thoune. Quant aux actionnaires sino-américains du groupe PMG, le club s'en est séparé il y a quelques mois déjà. Il se passe actuellement quelque chose de solide dans l'Oberland bernois, dans un club qui a dû se battre pendant des années pour chaque centime afin de ne pas sombrer. Et qui a toujours enregistré des pertes d'au moins 1,5 million de francs au cours des quatre derniers exercices.

Beat Fahrni, un homme aux paroles claires

Blick a eu l'occasion de s'entretenir avec Beat Fahrni avant le match contre le FC Wil. Il résume le nouveau plan pour la première équipe: «La promotion est l'objectif clair. Pour que nous puissions rester durablement en Super League, nous devons investir. Et le fait que nous ayons un autre investisseur nous permet de le réaliser».

Beat Fahrni aime parler clairement. Il ajoute: «Je suis un entrepreneur - cela manquait avant mon arrivée au club». C'est pourquoi Thoune a connu des remous en coulisses cet été, avec de nombreux licenciements et départs.

Avec ses entreprises, Beat Fahrni est également sponsor d'autres clubs comme Young Boys, le CP Berne, Fribourg-Gottéron, le club de handball Wacker Thun et bien d'autres. Mais c'est au FC Thoune qu'il a le plus d'influence. Oui, il se passe vraiment quelque chose dans l'Oberland bernois.