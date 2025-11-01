Quel travail! Vincent Guillot, véritable amoureux du Stade Nyonnais, a créé un musée interactif consacré à son club de coeur. Visite guidée avec un homme passionné -et le mot est faible- par le travail d'archives et le club jaune et noir.

Vincent Guillot a accompli un travail extraordinaire pour mettre en valeur le patrimoine du Stade Nyonnais. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le record d'affluence du club? «En match officiel, en 1972 face à Young Fellows, un match d'ascension pour la Ligue B, c'était à Marens, l'ancien terrain. 3533 entrées payantes.» Et en match amical? «Contre le Real Madrid à Colovray, 6800 spectateurs.» Le meilleur classement de l'histoire du Stade Nyonnais? «6e en 2011 en Challenge League, avec John Dragani comme entraîneur.» A toutes ces questions, Vincent Guillot répond du tac au tac, sans une seconde d'hésitation.

Ce pur Nyonnais de 43 ans n'est pas seulement un passionné du club jaune et noir, il en est surtout le plus grand connaisseur, et de très loin, lui qui a recensé le moindre document officiel depuis 1905, date de création du club, et même avant. De tête, Vincent Guillot peut vous parler sans ciller du Fortuna Nyon, du Nyon-Sport, du Nyon United, toutes ces entités qui ont donné naissance au Stade Nyonnais, de manière plus ou moins directe et linéaire.

Et ce savoir, l'archiviste, son «vrai» métier dans la vie en parallèle de sa passion pour le club de la Côte, a décidé de le partager au plus grand nombre en créant un Musée du Stade Nyonnais, fort, pour l'instant, de plus de 160 pièces originales. Des maillots, des fanions, des écharpes, des affiches, des billets... Il n'arrête pas d'acquérir des objets, que ce soit auprès de particuliers ou sur des sites de revente, finançant tout lui-même. Pourquoi en ligne, d'ailleurs?

La Suisse, pas réputée pour sa «culture club»

«Le stade appartient à l'UEFA, il n'y a pas d'espace pour y présenter ces objets. Ils sont stockés au musée historique du Château de Nyon, avec lequel j'ai signé une convention, mais ils sont en réserve, pas exposés. Or j'ai envie que ces objets vivent, donc j'ai fait appel à un photographe, qui a fait des shootings professionnels, et j'ai créé ce site, mis en ligne fin octobre pour célébrer les 120 ans du club. Je me suis inspiré de ce qu'a fait le FC Zurich, qui a également un musée virtuel», précise celui qui a trouvé de nombreux objets de sa collection directement dans les réserves de Colovray, où ils traînaient simplement dans des cartons, à l'abandon. «En Suisse, on n'a pas vraiment cette culture club, le patrimoine n'est pas mis en avant. Dans d'autres pays, l'histoire du club est documentée, valorisée, et rapporte même de l'argent. Pas chez nous, à de très rares exceptions près. Et je pense que c'est une erreur.»

Le record d'affluence du Stade Nyonnais en match officiel, établi en 1972 à Marens. Photo: DR

Le Stade Nyonnais, Vincent Guillot y est entré par son père, Gabriel, lequel en a été président de 1984 à 1990, puis en 2000-2001. «L'an prochain, on aura 100 ans de club à nous deux!», calcule l'archiviste, qui a débuté par les juniors, puis est devenu entraîneur. «J'ai commencé à l'école de foot en 1986 et j'ai joué jusqu'en A, puis je me suis déchiré les ligaments croisés. J'ai alors entraîné des équipes de juniors et je me suis aussi occupé du site internet du club de 2003 à 2018. J'ai aussi été speaker», explique cet homme d'un seul club et qui revendique cet amour unique. «En juniors, on m'a proposé d'aller jouer à Prangins une saison, mais c'était exclu pour moi. J'ai dit que je préférais arrêter le foot que ne pas jouer au Stade Nyonnais. Moi, c'est Nyon, jusqu'à mon dernier souffle.» Un amour inconditionnel qu'il prolonge jusqu'à son lieu de vie. «Je ne me vois pas quitter cette ville. On ne peut jamais dire jamais, mais chaque fois que je pars pour des vacances, c'est pour mieux la retrouver.»

Une passion qui demande de la minutie

Jamais salarié ni membre du comité («pour m'occuper du site, ce qui pouvait me prendre jusqu'à douze heures par semaine, je touchais 1 franc 50 de l'heure»), Vincent Guillot s'est toujours occupé des archives du club, une tâche qui demande d'être minutieux, précis et patient, ce qui se dégage de sa personne toute entière. Mais l'homme n'est pas un gratte-papier qui ne quitte pas son bureau et craint la lumière du jour, loin de là. L'entendre parler de l'odeur des vestiaires de Marens, encore bien présente dans sa mémoire, ou de ses déplacements à Bellinzone pour soutenir le Stade, suffit à s'en convaincre: le Nyonnais aime le football aussi pour ce qu'il représente en tant que lien social.

Le Stade Nyonnais fait toujours parler

«Tout ça, je ne le fais pas pour la gloire. Je n'attends aucune reconnaissance du club. Je le fais parce que ce club le mérite et qu'il fédère une communauté. Il y a peu de monde au stade, parce que tout le monde a une bonne raison de ne pas venir ou s'est fâché avec quelqu'un, mais les gens suivent les résultats du Stade, en parlent. Ce que je fais, je le fais pour donner une image positive du Stade Nyonnais, laisser une trace, et transmettre aux générations à venir l'importance qu'a ce club», assure-t-il. S'il n'a pas reçu le soutien de la section professionnelle du club pour son musée virtuel, Vincent Guillot a reçu celui de plusieurs membres d'un club de soutien historique, le Club 05, ainsi que de l'Association du Stade Nyonnais.

Nyon (en Suisse) contre Nyons (en France): derby! Photo: DR

Tiens, d'ailleurs, quelle est la plus belle pièce de sa collection? «Je dirais le maillot de Pierrot Georgy, de la saison 70-71. Il a fait douze ans à Nyon, c'est l'entraîneur qui a le plus duré, même s'il l'a fait en trois fois.» Plusieurs anciens maillots garnissent son musée, dont ceux de Jérémy Pauchard et de l'emblématique gardien Grégory Mathey, par exemple. «Et j'ai le film des exploits en Coupe en 2007, j'ai acquis les droits auprès de la RTS», explique l'archiviste. Cette année-là, après avoir éliminé Servette et Yverdon, Nyon tombe en quarts de finale de la Coupe de Suisse à Bâle (2-0, doublé d'Eren Derdiyok) malgré les nombreux arrêts de Grégory Mathey justement.

Le meilleur joueur de l'histoire? Ils sont trois

«Il y avait 0-0 à la pause! Cela reste le meilleur résultat du Stade en Coupe de Suisse. On est souvent tombés en huitièmes, mais on avait franchi un palier cette année-là. On n'a jamais fait mieux, mais si l'équipe actuelle élimine Xamax en décembre, elle égalera cette marque», précise-t-il. Si Nyon n'est jamais monté en LNA de toute son histoire, de nombreux très bons joueurs sont passés par Colovray.

Quel est le MVP, selon Vincent Guillot? La question le fait d'abord tiquer, anglicisme oblige, puis réfléchir. Et la réponse n'est pas immédiate. «Je ne vais pas choisir un joueur qui n'est resté que six mois chez nous. Il y en a eu vraiment de très forts, mais si je dois mettre des noms en avant, je vais aller en premier sur Jean-Marc Bovy, dans les années 70., il a été international suisse amateur et a disputé près de 500 matchs officiels en. vingt ans à Nyon. Ensuite, j'ai envie de remonter à Edouard Bovy, dans les années 30, au tout début du professionnalisme dans le championnat de Suisse. Nyon était en deuxième division et il est parti à UGS, où il a été appelé en équipe de Suisse. Et puis. on y revient, Pierrot Georgy. C'est le premier capitaine qui a soulevé la Coupe de Suisse avec le FC Sion. Il a été entraîneur-joueur chez nous, on l'appelait Le Chef. Ca veut tout dire!» Voici donc son trio de rêve.

Un livre, la prochaine étape?

«Mais c'est dur de choisir, il y en a tellement...» La conversation amène à Pierre-Albert Tachet, Mobulu M'Futi, Sébastien Gormond, Steve Ostermann... Vincent Guillot a une anecdote sur chacun d'entre eux, lui qui a dans l'idée de passer à l'étape suivante en éditant un livre sur l'histoire de son club de coeur. «J'ai déjà pu mettre sur pied une exposition de photos pour les 100 ans, en 2005. J'ai 2000 clichés actuellement. Mais un livre, ça prend du temps. Il faut dix heures de travail pour résumer une saison. Là, j'en suis à 1962. Il faut encore du temps...»

Un appel aux objets

Dans l'immédiat, la priorité est d'étoffer la collection de son musée virtuel. Un appel est donc lancé pour toute personne, ancien joueur, dirigeant ou supporter, qui posséderait une relique susceptible d'intéresser l'archiviste. «Il faut simplement prendre contact avec moi. Je suis ouvert à tout. je peux récupérer le maillot ou l'écharpe, ou elle peut m'être prêtée, voire simplement mise à disposition pour être numérisée et rendue ensuite à son propriétaire. L'idée, c'est de constituer le patrimoine le plus grand possible.» Pour pérenniser la mémoire de l'un des clubs les plus anciens du canton de Vaud, qui fête ses 120 ans cette année. Et dont la mémoire est bien gardée par Vincent Guillot, éternel passionné, quelles que soient les péripéties traversées par le Stade Nyonnais tout au long des années. «Tout le monde passe. Le club, lui, reste.»

https://stadenyonnais-archives.ch/