Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quel but! A la Lamine Yamal!» Les comparaisons un peu trop élogieuses sont plutôt réservées aux supporters et aux journalistes, d'habitude, mais, ce vendredi soir, dans l'euphorie de la promotion en Super League, les mots sont venus spontanément à Andres Gerber, président heureux du FC Thoune. Le boss de l'Oberland a ainsi répondu à une question concernant Ethan Meichtry, jeune talent de 19 ans formé au club et auteur du but décisif face à Aarau, celui du 2-1 à la 81e.

Lamine Yamal, l'une de ses idoles

«Il a vraiment dit ça? C'est top! Lamine Yamal est l'une des mes idoles», se réjouit un peu plus tard Ethan Meichtry lorsque «Blick» lui révèle les paroles présidentielles. Peut-on avoir pour modèle un jeune homme de deux ans plus jeune? Ethan Meichtry se marre et répond dans un très bon français: «Il est trop fort, c'est normal!»

La plus belle soirée de la carrière du jeune talent, sans aucun doute! Photo: keystone-sda.ch

Si le «Lamine Yamal de l'Oberland» est moins prolifique son cadet de Catalogne, il n'a cependant pas marqué son premier but en professionnel ce vendredi, lui qui avait déjà trouvé le chemin des filets plus tôt dans la saison contre Schaffhouse. Titulaire à sept reprises en Challenge League, il ne l'était pas pour ce match au sommet contre Aarau ce vendredi, mais le héros du soir, c'est lui et persone d'autre. Entré en jeu à la 76e, il a réussi le geste parfait à la 81e pour faire exploser de joie la Stockhorn-Arena et envoyer Thoune en Super League.

Mauro Lustrinelli félicite le héros du soir. Photo: Urs Lindt/freshfocus

«Quelle émotion... Incroyable! Je n'arrive pas encore le réaliser en vous parlant. C'est juste cool en fait!», rigole-t-il, quelques minutes après le match. «Est-ce que c'est le plus beau moment de ma carrière? De très loin!», assure l'international suisse M20, né et formé dans l'Oberland, et qui a débuté l'été dernier avec la première équipe.

«Mon but, c'est du pur instinct»

«Mon but, c'est du pur instinct. J'ai décidé de faire ça et ça a fonctionné. Quand je suis entré, à 1-1, je voulais simplement tout donner, gagner mes duels et essayer de créer quelque chose offensivement», dit-il modestement, lui qui n'oubliera jamais ce but marqué face aux ultras du club bernois et se réjouit de découvrir la Super League.

Les yeux fermés, c'est moins facile pour viser quand même. Photo: keystone-sda.ch

«Dans le vie, je suis plutôt cool, je suis un garçon attaché à sa famille, de bonne humeur. Mais sur le terrain, j'aime bien essayer, tenter ma chance!», explique celui qui possède la double nationalité suisse et camerounaise, sa mère étant citoyenne du pays des Lions indomptables. D'ici quelques mois, il découvrira l'élite du football suisse et continuera de jouer pour les M20 de la Nati, avant, peut-être, de marcher dans les traces de Breel Embolo et Yvon Mvogo, qui possèdent eux aussi la double nationalité camerounaise et suisse. Mais les modèles du jeune Ethan Meichtry sont ailleurs. «En plus de Lamine Yamal, je m'inspire de Paul Pogba et de Jamal Musiala», révèle-t-il encore à Blick.

Ce vendredi, en tout cas, c'est son nom qui est en haut de l'affiche. Et celui de personne d'autre!