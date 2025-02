1/5 Le FC Schaffhouse lutte pour sa survie: sportivement sur le terrain, comme ici contre Xamax vendredi dernier... Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Matthias Dubach

Le chaos règne au FC Schaffhouse, lanterne rouge de Challenge League. Depuis que les frères Fitim et Boletin Hasani ont repris le club en janvier, le calme espéré n'est pas revenu. Au contraire, les points d'interrogation autour du FCS sont de plus en plus nombreux.

Les Hasani avaient repris le club des mains de Roland Klein, qui a disparu des radars, mais l'opération n'est toujours pas officiellement. terminée. Or voilà que des rumeurs d'un nouveau changement de propriétaire se profilent!

Les entrepreneurs zurichois Hasani seront-ils remplacés par un brasseur népalais multi-millionnaire? Selon les informations de Blick, des habitants de la région de Schaffhouse seraient impliqués derrière ce plan à l'allure aventureuse, malgré l'argent provenant de la région de l'Himalaya.

Les millions proviennent de la vente à Carlsberg

Les fondations de ce projet de sauvetage du FC Schaffhouse se trouvent apparemment à Singapour. Un homme d'affaires schaffhousois travaille dans la métropole financière, où il aurait des relations avec l'ancien patron de la brasserie Gorkha de Katmandou, la capitale du Népal. Le plus grand producteur de bière du Népal a été racheté en 2024 par le géant mondial Carlsberg. Prix de la transaction: l'équivalent de 600 millions de francs.

Apparemment, les premières discussions sur un éventuel accord avec le Népal devraient avoir lieu dès cette semaine. Du côté du club de Schaffhouse, les interlocuteurs seront les frères Hasani, même si la SFL n'a toujours pas reçu de confirmation du changement de propriétaire.