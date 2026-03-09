Adrian Ursea débarqué par Yverdon Sport

En poste depuis juin 2025, l'entraîneur roumain n'a pas permis au pensionnaire de deuxième division de «trouver la réussite et la stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs», a indiqué le club dans un communiqué. «C'est un signal d'alarme pour nos joueurs», a renchéri le président du club Jamie Walch, qui a réitéré l'objectif de la promotion en Super League malgré la défaite face à Stade Lausanne Ouchy dimanche 2-0 à domicile. Le directeur technique d'YS Martin Andermatt a été désigné pour assurer l'intérim.
Qualifié pour les demi-finales de Coupe de Suisse, où il affrontera Saint-Gall, Yverdon avait été relégué en Challenge League au terme du dernier championnat. Les Nord-Vaudois accusent pour l'heure dix unités de retard sur la 2e place synonyme de barrage de promotion/relégation occupée par Aarau, et trois de plus sur la première place assurant la promotion directe au terme de l'exercice.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
25
28
59
2
FC Aarau
25
18
56
3
Yverdon Sport FC
25
17
46
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
25
10
38
5
Neuchatel Xamax FCS
25
-1
33
6
FC Rapperswil-Jona
25
-10
29
7
FC Wil
25
-15
26
8
FC Stade Nyonnais
25
-8
23
9
Etoile Carouge FC
25
-14
22
10
AC Bellinzone
25
-25
15