Yverdon Sport est-il en train de baisser de rythme?

Sans victoire depuis trois matchs, Yverdon Sport commence à se faire distancer par les leaders de Challenge League. Malgré les critiques, l’entraîneur Adrian Ursea appelle au calme.

Adrian Ursea et Yverdon sont troisièmes. Ils n'ont pris que deux points sur les trois derniers matches. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Les supporters d’Yverdon, venus nombreux à la Maladière vendredi soir, commencent-ils à s’inquiéter? Après un début de saison prometteur, leur équipe marque sérieusement le pas. En trois matchs, YS n’a pris que deux points.

Depuis le 3 août, les Verts et Blancs ont certes signé plusieurs victoires marquantes – notamment en Coupe de Suisse face à Servette ou en championnat contre Aarau, le leader de Challenge League – mais le rythme s’est essoufflé dernièrement. Après un nul 2-2 contre le Stade Nyonnais, une défaite spectaculaire contre Vaduz (3-4) et un nouveau partage des points vendredi à Neuchâtel (2-2), Yverdon accuse désormais neuf longueurs de retard sur Aarau, auteur d’un départ canon (dix victoires en onze matches) et six sur Vaduz, deuxième.

Adrian Ursea calme le jeu

Pas de quoi alarmer Adrian Ursea. L’entraîneur d’YS, visiblement agacé par les doutes ambiants, préfère retenir le positif: «Vous ne voyez que des problèmes, alors que je vois des points encourageants. On est mené très tôt 1-0, mais on trouve la force de revenir. Peut-être qu’on a trop habitué les gens à gagner depuis le début de la saison.» À demi-mot, le coach semble reconnaître que son équipe ne joue pas la montée au même rythme qu’Aarau ou Vaduz.

«Après la relégation, il a fallu reconstruire de fond en comble. C’est difficile. Peut-être qu’on est simplement à notre place. Il faut du temps, du travail, assimiler les principes de jeu et mesurer où on en est. Je ne vois rien d’alarmant.»

Une victoire envolée en fin de match

Vendredi, Yverdon avait pourtant les moyens de renouer avec la victoire. Menés d’entrée après un but de Shkelqim Demhasaj, les Vaudois ont renversé la situation grâce à Antonio Marchesano à l’heure de jeu. Mais une nouvelle fois, leur fébrilité défensive leur a coûté cher: Koro Koné a égalisé dans les dernières minutes, privant YS de trois points précieux.

«On n’a pas eu le contrôle qu’on voulait, il faudra analyser pourquoi on n’a pas su garder notre avantage», a reconnu Adrian Ursea après la rencontre.

Rebond attendu

Entre discours apaisant et légère inquiétude, difficile de savoir si le technicien roumain cherche à désamorcer la pression ou à décrire lucidement la réalité d’un club encore en reconstruction. Une chose est sûre: s’il veut rejouer la montée, Yverdon va devoir retrouver le goût de la victoire, et vite.